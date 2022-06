Con l'arrivo della bella stagione torna, puntuale, l'appuntamento con le gite e le escursioni in montagna: passeggiare in alta quota è un'attività benefica a livello fisico e anche mentale. Ma occorre fare attenzione, specie se non si è allenati: infatti, può esporre articolazioni , muscoli e ossa a tutta una serie di rischi . A essere messi sotto sforzo sono in particolare ginocchia , schiena, polsi e caviglie . Ecco i consigli da seguire per diminuire i pericoli.

Le zone più a rischio

Ecco quali sono le zone del corpo più esposte a rischi durante i trekking in montagna.

La schiena

Una delle zone più esposte a rischi durante le escursioni e i trekking in montagna è sicuramente la schiena, in particolare il tratto dorso-lombare. Infatti, questa parte è sottoposta a una doppia pressione: quella esercitata dalla forza di gravità e quella rappresentata dal peso corporeo, due carichi che oltretutto aumentano durante le salite e le discese. Non solo. Occorre sapere che nei tratti in pendenza, la muscolatura adibita alla protezione della colonna vertebrale, ossia quella della zona lombare e della zona addominale, tende a contrarsi come reazione alla sollecitazione: purtroppo, però, si tratta di aree che spesso sono poco allenate e toniche. Il risultato è che non di rado durante e dopo una gita in vetta subentra mal di schiena.



Le ginocchia

Quando si cammina in montagna bisogna fare molta attenzione anche alle ginocchia, che devono sopportare lo scarico del peso. Questa zona è sollecitata in modo particolare durante le discese: infatti, quando si scende dai pendii, le ginocchia devono compiere uno sforzo significativo sia per frenare sia per sostenere il corpo. Possono, quindi, subentrare infiammazioni dei tendini, dolore ai muscoli, indolenzimenti e flogosi della cartilagine che è posta sotto la rotula, l'osso di questa articolazione più esposto a patologie osteo cartilaginee. Ecco perché durante e dopo un trekking in quota, la persona può andare incontro a male alle ginocchia.

I polsi e le caviglie

Un'altra insidia delle passeggiate in montagna è rappresentata dalle problematiche traumatiche, soprattutto a caviglie e polsi. Infatti, quando si scivola, si compie un movimento brusco, si appoggia male il piede la parte più esposta è proprio la caviglia, mentre quando si cade si tende ad appoggiare a terra mani e polso. Nei casi più fortunati si incappa in traumi come contusioni, contratture, stiramenti e distorsioni, ma talvolta ci si può procurare anche traumi più gravi, come lussazioni e fratture.