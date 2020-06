Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Paroxetina Se si soffre di depressione può esserci un aumentato rischio di pensieri sucidi, di autolesionismo e di tentativo di suicidio. Poiché la paroxetina necessita di un periodo di 1-4 settimane prima di manifestare la sua azione terapeutica, è necessario che i pazienti siano attentamente sorvegliati finché non si verifica un miglioramento significativo dei sintomi sopra citati. La paroxetina non dovrebbe essere utilizzata in pazienti con meno di 18 anni di età. Tuttavia, in caso il medico lo ritenga assolutamente necessario, potrebbe prescrivere paroxetina anche a questa categoria di pazienti. È importante sapere che l'uso di paroxetina da parte di questi pazienti può aumentare il rischio d'insorgenza di pensieri suicidi, tentativi di suicidio e ostilità. Nel momento in cui i pazienti entrano in una fase maniacale è necessario sospendere il trattamento con paroxetina. Oltre a quanto finora detto, è importante sapere che: Va usata cautela nella somministrazione di paroxetina in pazienti affetti da preesistenti patologie epatiche e/o renali , soprattutto se gravi.

e/o , soprattutto se gravi. Va prestata attenzione alla somministrazione di paroxetina in pazienti affetti da precedenti patologie cardiache .

. Poiché la paroxetina può alterare i livelli ematici di glucosio, in pazienti diabetici potrebbe essere necessario un aggiustamento della dose dell'insulina e/o dei farmaci antidiabetici somministrati.

potrebbe essere necessario un aggiustamento della dose dell'insulina e/o dei farmaci antidiabetici somministrati. Poiché la paroxetina può causare crisi convulsive, è necessario prestare attenzione alla somministrazione del farmaco in pazienti affetti da epilessia .

. Va usata molta cautela nella somministrazione di paroxetina in pazienti trattati con terapia elettroconvulsivante (TEC).

(TEC). La paroxetina potrebbe causare un aumento della pressione interna oculare, perciò bisogna fare attenzione quando il farmaco viene somministrato a pazienti affetti da glaucoma .

. La paroxetina può aumentare il rischio di emorragie , perciò, se si verificano dei sanguinamenti anomali, è necessario informarne subito il medico.

, perciò, se si verificano dei sanguinamenti anomali, è necessario informarne subito il medico. Prima di interrompere il trattamento con paroxetina è necessario consultare un medico, poiché la sospensione brusca della terapia potrebbe far insorgere i sintomi da sospensione. Nota bene La paroxetina potrebbe causare effetti collaterali che influenzano la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari, perciò è necessario usare cautela.

Come Agisce Come Funziona la Paroxetina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Come sopra accennato, la paroxetina è un inibitore selettivo del reuptake di serotonina. La serotonina (5-HT) è sintetizzata nelle terminazioni nervose presinaptiche e rilasciata nel vallo sinaptico (lo spazio compreso fra la terminazione nervosa presinaptica e quella postsinaptica) in seguito a determinati stimoli. Una volta rilasciata dalla terminazione nervosa, la 5-HT interagisce con i suoi recettori, sia pre- che postsinaptici. Dopo aver espletato la sua azione, la serotonina si lega al trasportatore che opera il suo reuptake (il SERT) e viene riportata all'interno della terminazione presinaptica. La paroxetina è un potente inibitore del SERT e - legandosi ad esso al posto della serotonina - fa sì che questa rimanga all'interno del vallo sinaptico per un tempo prolungato, consentendole così di continuare ad interagire coi propri recettori postsinaptici. Il potenziamento della trasmissione serotoninergica così indotto, consente il miglioramento delle patologie psichiatriche trattate.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Paroxetina e in Quali Dosi? La paroxetina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse, gocce orali o sospensione orale. Il farmaco deve essere assunto preferibilmente al mattino a stomaco pieno. Le compresse devono essere deglutite intere e NON masticate, mentre le gocce orali vanno diluite in acqua. La posologia di paroxetina deve essere stabilita dal medico su base individuale in funzione della patologia da trattare e delle condizioni del paziente. In caso di alterata funzionalità epatica e/o renale potrebbe essere necessario un aggiustamento della dose somministrata.

Di seguito sono riportate le dosi di paroxetina abitualmente impiegate. Tuttavia, attenersi alle indicazioni fornite dal medico e alle istruzioni contenute nel foglietto illustrativo del medicianle a base di paroxetina che si deve assumere. Episodi depressivi maggiori La dose iniziale di paroxetina abitualmente utilizzata è di 20 mg di farmaco, da assumersi una volta al giorno. La dose può essere gradualmente aumentata fino ad un massimo di 50 mg di principio attivo. Disturbo ossessivo-compulsivo La dose di farmaco inizialmente somministrata è di 20 mg di farmaco al giorno che possono essere aumentati a 40 mg al giorno, da somministrarsi in dosi frazionate. Il medico può aumentare il dosaggio - in caso di risposta inadeguata - fino ad un massimo di 60 mg di paroxetina al giorno. Disturbo da attacchi di panico, con o senza agorafobia La dose iniziale di paroxetina abitualmente impiegata è di 10 mg al giorno. Successivamente, la quantità di farmaco viene aumentata fino a 40 mg, da somministrarsi in due dosi separate.

In caso di risposta inadeguata da parte del paziente, il medico può decidere di aumentare gradualmente la dose fino a un massimo di 60 mg di paroxetina al giorno. Disturbo d'ansia sociale/fobia sociale, disturbo d'ansia generalizzato e disturbo da stress post-traumatico La dose di paroxetina raccomandata è di 20 mg al giorno. In caso di risposta inadeguata, il medico può decidere di aumentare gradualmente la dose fino a un massimo di 50 mg di principio attivo al giorno. Uso negli anziani Le dosi di paroxetina abitualmente utilizzate sono le stesse utilizzate per i pazienti adulti, ma la dose massima giornaliera non deve superare i 40 mg al giorno.