Dal punto di vista clinico, la paranoia è definita come un disturbo psichico caratterizzato da un delirio lucido. Ciò significa che, nonostante la persona possa avere una percezione distorta della realtà, questa mantiene una logica di pensiero coerente. La forma più comune di paranoia è il delirio di persecuzione, in cui la persona è convinta che gli altri (spesso qualcuno in particolare) vogliano danneggiarla. Questa condizione può manifestarsi in vari contesti, inclusi disturbi psichiatrici come il disturbo bipolare e alcune forme di schizofrenia , e può essere indotta anche da sostanze come cocaina e anfetamine.

La causa esatta del Disturbo paranoide di personalità non è chiara, ma un ruolo sarebbe svolto da una combinazione di fattori biologici e ambientali . Ad esempio, esperienze traumatiche durante l'infanzia, come il bullismo o l'abuso , possono aumentare il rischio di sviluppare disturbi paranoidi più tardi nella vita.

La prevalenza del Disturbo paranoide di personalità nella popolazione è stimata tra lo 0,5% e il 2,5% , con una incidenza più elevata tra le minoranze etniche e gli immigrati. Questo disturbo tende a manifestarsi più frequentemente negli uomini rispetto alle donne. Generalmente, i sintomi iniziano in adolescenza o all'inizio della vita adulta, ma spesso le persone con questo disturbo cercano aiuto professionale solo dopo aver raggiunto i 30-40 anni. Le persone con Disturbo paranoide di personalità spesso appaiono fredde, distaccate e possono essere litigiose o ostili. Questa condizione porta a vivere in uno stato di allerta continuo che influenza negativamente sia le relazioni personali che altre aree della vita quotidiana, portando come risultato a un funzionamento sociale e lavorativo ridotto.

La paranoia - tecnicamente Disturbo paranoide di personalità - è una condizione caratterizzata da una serie di comportamenti e percezioni che indicano una visione distorta e aggressiva della realtà. Le persone che soffrono di Disturbo paranoide di personalità manifestano una estrema diffidenza e una sospettosità immotivata verso gli altri, percepiscono un costante stato di pericolo e minaccia dall'esterno e tendono a interpretare in modo distorto gli eventi, anche i più innocui, come se fossero direttamente rivolti contro di loro.

Una visione parzialmente diversa viene da una recente ricerca (2023) che suggerisce che la paranoia è una caratteristica trasversale comune a diversi disturbi di personalità, piuttosto che un disturbo specifico. Lo studio ha mappato la letteratura empirica sulla paranoia nei disturbi di personalità, considerando una gamma di manifestazioni paranoidi. È stata riscontrata una vasta gamma di presentazioni paranoidi, da forme più lievi a gravi, specialmente nei disturbi di personalità Paranoide, Schizotipico e Borderline . Alcune forme più lievi di paranoia sono state osservate anche nei disturbi di personalità Evitante, Antisociale e Narcisistico , mentre vi è una limitata evidenza di presentazioni paranoidi nei disturbi Schizoide, Istrionico, Dipendente o Ossessivo-compulsivo. Questa ricerca sottolinea l'importanza di considerare la paranoia in diversi disturbi di personalità, riconoscendo la sua variabilità in gravità e manifestazioni.

Nel corso del XX secolo, il termine "paranoia" ha assunto un'accezione più restrittiva, riferendosi specificamente a complessi di credenze a tema persecutorio. Allo stesso tempo, è stata adottata l'espressione "disturbo delirante" per riferirsi al concetto più generale di delirio lucido e razionale, che comprende vari tipi di convinzioni patologiche. Nel tempo, la comprensione della paranoia ha continuato ad evolversi, con una maggiore enfasi sui suoi aspetti neurobiologici, genetici e ambientali. La ricerca contemporanea tende infatti ad esplorare come i fattori biologici interagiscano con l'ambiente e le esperienze personali per influenzare lo sviluppo e il decorso della paranoia.

La paranoia entra nel campo della psichiatria moderna nel XIX secolo, principalmente grazie al lavoro di Emil Kraepelin, psichiatra tedesco. Kraepelin usò il termine "paranoia" per descrivere un tipo di malattia mentale caratterizzata principalmente dalla presenza di un sistema di credenze illusorie, che alterano la percezione della realtà del paziente . Questi deliri , secondo Kraepelin, non intaccavano le altre facoltà intellettuali del soggetto.

La paranoia è stata oggetto di studio e dibattito per diversi secoli. Il termine risale all'antica Grecia, dove era generalmente associato al concetto di follia.Tuttavia, la comprensione della paranoia come un disturbo specifico non era ancora chiara.

“Non essere paranoico/a!”: la paranoia nel linguaggio quotidiano

Nel linguaggio comune, il termine "paranoia" viene spesso usato estendendosi oltre le sue connotazioni cliniche. In un contesto colloquiale, la paranoia può riferirsi a vari comportamenti o atteggiamenti che non necessariamente indicano un disturbo psichiatrico.

Nell'uso quotidiano, la paranoia può semplicemente indicare una sospettosità o un timore irragionevole. Ad esempio, una persona che interpreta erroneamente i commenti innocui come offensivi o minacciosi può essere descritta come "paranoica", anche se non soddisfa i criteri clinici per un disturbo paranoide di personalità.

In un'epoca di crescente sorveglianza digitale e preoccupazione per la privacy online, poi, il termine può essere usato per descrivere preoccupazioni legittime ma esagerate riguardo alla sicurezza personale e alla privacy. Ancora, alcune persone che aderiscono fermamente a teorie del complotto, senza necessariamente mostrare altri sintomi di un disturbo paranoide, possono essere etichettate come "paranoiche". Il termine può poi anche essere usato per descrivere persone che sono generalmente ansiose o apprensive.

Infine, tra i più giovani, "paranoia" può assumere significati ancora più lontani dalla sua definizione clinica, talvolta usata per esprimere noia o frustrazione (con questa accezione è presente anche in alcune canzoni). È importante notare che l'uso del termine "paranoia" in questi contesti non clinici differisce significativamente dal suo significato in ambito psichiatrico, dove indica un disturbo specifico con criteri diagnostici precisi. Questo uso colloquiale può talvolta minimizzare la serietà della paranoia come condizione clinica e contribuire a fraintendimenti sulla sua natura.