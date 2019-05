Caratteristiche dismorfiche e dismorfologia

Per caratteristica dismorfica si intende una diversa struttura corporea rispetto alla norma. Può essere isolata in un individuo altrimenti normale o può essere correlata a un disturbo congenito, a una sindrome genetica o a un difetto di nascita. La dismorfologia è lo studio delle caratteristiche dismorfiche, delle loro origini e della nomenclatura.

Caratteristiche dismorfiche genetiche

Genetisti e pediatri clinici sono di solito le figure più strettamente coinvolte nell'identificazione e nella descrizione delle caratteristiche dismorfiche, maggior parte delle quali è più evidente durante l'infanzia. Le caratteristiche dismorfiche possono variare da anomalie isolate lievi, come clinodattilia o sinofisi, a gravi congenite, come difetti cardiaci e oloprosencefalia. In alcuni casi, le caratteristiche dismorfiche fanno parte di un quadro clinico più ampio, talvolta sindromi. Riconoscere le caratteristiche dismorfiche è una parte importante del processo diagnostico di un genetista. Esistono diversi database che consentono ai medici di inserire le caratteristiche individuate in un paziente per effettuare una diagnosi differenziale. Tale sistema non è tuttavia "infallibile", in quanto richiede una certa esperienza clinica. Ad esempio, un bambino di bassa statura affetto da ipertelorismo potrebbe avere diversi disturbi correlati.

Dismorfismo cranio-facciale

Inseriamo volutamente questo brevissimo paragrafo solo qui, nella parte introduttiva, appena sotto le caratteristiche dismorfiche genetiche, poiché l'articolo svilupperà aspetti legati a paramorfismi e dismorfismi diversi da quelli invece legati alle patologie genetiche.

Il dismorfismo cranico-facciale, molto studiato come segno clinico evidente, è una vera e propria malformazione dovuta a uno sviluppo anomalo dell'embrione in gravidanza. Alcune sono: craniosinostosi (chiusura prematura delle suture del cranio), disostosi (sviluppo anomalo delle ossa facciali), sindrome di Apert, Crouzon e Pfeiffer ecc. A queste malformazioni si possono sommare anche certe anomalie vascolari e neurofibromatosi delle ossa craniofacciali, e dei tessuti molli.

Non possono riguardare la fase post-natale, con poche eccezioni come nel caso dell'acromegalia (nella quale compare una leggera alterazione delle proporzioni facciali, ad esempio il prognatismo).

Caratteristiche dismorfiche acquisite

Nel complesso meno gravi – anche se ciò può variare da un caso all'altro – le caratteristiche dismorfiche acquisite sono principalmente a carico della postura (muscoli, tendini, legamenti, articolazioni e segmenti corporei) o, al limite, dello scheletro.

Questo articolo si concentrerà fondamentalmente sull'espressione posturale (paramorfismo) e sulle alterazioni croniche anatomo funzionali (dismorfismo) dello scheletro.