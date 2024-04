Paralisi Facciale: cause e sintomi dei danni al Nervo Facciale

Generalità La paralisi facciale, o paralisi del nervo facciale, è una condizione di natura neurologica, che causa la perdita di controllo dei muscoli del volto e che insorge a seguito di un danno al nervo facciale. Shutterstock Nella maggior parte dei casi, la paralisi facciale corrisponde a un disturbo noto come paralisi di Bell, del quale ancora non si conoscono le cause precise; meno spesso è dovuta a infezioni, ictus o tumori. La paralisi facciale si presenta con sintomi e segni caratteristici; tali sintomi e segni consistono in: occhio sbarrato, abbassamento dell'angolo della bocca, difficoltà a realizzare espressioni facciali e a sorridere, fronte priva di rughe, sopracciglio immobile e piega naso-labiale piatta. Per la diagnosi di paralisi facciale, sono fondamentali un accurato esame obiettivo, una scrupolosa anamnesi e una visita neurologica; talvolta, servono anche un esame del sangue e la diagnostica per immagini. La presenza di una paralisi facciale impone il ricorso a una terapia mirata a contrastare la causa scatenante la condizione; soltanto con un simile approccio, infatti, è possibile sperare in un recupero della mimica facciale.

Cos'è Definizione di Paralisi Facciale La paralisi facciale è un disturbo di natura neurologica, che interessa il nervo facciale e che provoca una perdita di controllo più o meno considerevole dei muscoli preposti alla mimica facciale (o espressione facciale). La paralisi facciale è anche nota come paralisi del nervo facciale o paralisi del VII nervo cranico, appunto perché si caratterizza per un'alterazione del VII nervo cranico, detto anche nervo facciale.

Sintomi Come si manifesta la Paralisi Facciale? Shutterstock Sintomi di Paralisi Facciale La paralisi facciale si caratterizza per una perdita di controllo dei muscoli della faccia; tale fenomeno si manifesta solitamente con sintomi e segni quali: Occhio sbarrato;

Abbassamento di un angolo della bocca;

Difficoltà a realizzare espressioni facciali e a sorridere;

Fronte priva di rughe e sopracciglio immobile;

Piega naso-labiale piatta. Le suddette manifestazioni riguardano in genere una sola metà del volto, nello specifico la metà innervata dal nervo facciale compromesso (N.B: si ricorda che il nervo facciale è un nervo pari e simmetrico, quindi è presente in duplice copia e si distribuisce in modo analogo alla destra e alla sinistra del capo). È da segnalare inoltre che alcuni pazienti lamentano tutti i sintomi e i segni sopra riportati, mentre altri soltanto una parte: la precisa sintomatologia dipende, sostanzialmente, dalla sede dell'alterazione lungo il decorso del nervo facciale. Altri Sintomi della Paralisi Facciale Talvolta, la paralisi facciale causa anche: Lacrimazione ridotta e conseguente secchezza oculare;

Scialorrea (eccessiva produzione di saliva);

Iperacusia (ipersensibilità al suono) combinata a dolore all'orecchio;

Difficoltà a mangiare e bere;

Difficoltà a parlare;

Alterazione del senso del gusto a livello linguale. Tali sintomi e segni si spiegano col fatto che il nervo facciale controlla anche le ghiandole lacrimali, le ghiandole salivari sottomandibolari e sottolinguali, il muscolo stapedio dell'orecchio medio, due muscoli – il digastrico e lo stiloioideo – importanti per la fonazione, la deglutizione del cibo e la masticazione, e la sensibilità gustativa dei 2/3 anteriori della lingua. Inoltre, è doveroso segnalare che: Se è dovuta alla sindrome di Ramsay Hunt di tipo II, la paralisi facciale comporta la comparsa di piccole vescicole all'interno dell'orecchio;

Se è dovuta a un ictus, la paralisi facciale potrebbe associarsi a disturbi quali: confusione, alterazione della stato coscienza, vertigini, perdita di coordinazione, problemi di vista e senso di debolezza a carico degli arti di un lato del corpo.

Diagnosi Come si diagnostica la Paralisi Facciale? In genere, l'iter diagnostico che conduce al riconoscimento della paralisi facciale prevede sempre un accurato esame obiettivo, una scrupolosa anamnesi e una visita neurologica specifica; tramite l'esame obiettivo e la visita neurologica, il medico osserva e studia la sintomatologia presente, e testa particolari facoltà motorie collegate ai muscoli del volto; con l'anamnesi, invece, raccoglie tutti quei dati utili a chiarire l'origine della condizione in corso (per dati utili s'intendono le informazioni sullo stato di salute attuale e passato, su eventuali malattie e infortuni dell'ultimo periodo e così via). Se al termine delle suddette valutazioni persistono ancora dei dubbi sulla diagnosi finale o sulle cause della paralisi facciale, le indagini proseguono e potrebbero comprendere un esame del sangue (utile in caso di sospetta infezione) e/o un test di diagnostica per immagini, quale la risonanza magnetica al cervello o un TAC cerebrale (fondamentale in caso di ictus o trauma cranico). In presenza di eventuali dubbi, sono molto importanti gli approfondimenti, in quanto, come discusso nel capitolo dedicato alle cause, la paralisi facciale può essere dovuta anche a condizioni medica gravi come l'ictus.

Terapia Come si cura la Paralisi Facciale? Il trattamento della paralisi facciale varia in funzione della causa scatenante.

Alla luce di ciò, è facile comprendere per quale motivo sia molto importante, durante la fase diagnostica, individuare la condizione che ha compromesso la capacità di controllo dei muscoli del volto. Terapia della Paralisi di Bell La paralisi di Bell è una variante di paralisi facciale che può guarire naturalmente, senza il ricorso a particolari trattamenti.

Qualora questa comune evenienza non si verificasse o qualora la guarigione procedesse lentamente, esiste ovviamente una cura; tale cura comprende: Farmaci appartenenti alla categoria dei corticosteroidi e degli antivirali ;

e degli ; Terapia fisica ;

; Colliri lubrificanti e lacrime artificiali. Per conoscere nei dettagli il trattamento della paralisi di Bell, si consiglia la lettura di quanto riportato qui. In caso di paralisi di Bell, l'uso di colliri lubrificanti e lacrime artificiali è molto importante, perché protegge l'occhio il quale, poiché è sempre aperto, non è soggetto a una corretta lubrificazione ed è esposto continuamente ad agenti dannosi per la sua salute. Terapia della Paralisi Facciale dovuta a un Tumore Quando la paralisi facciale è frutto della presenza di un tumore, il trattamento prevede la rimozione della massa tumorale, in modo da decomprimere il nervo facciale e ripristinarne la normale funzionalità. Terapia della Paralisi Facciale dovuta a un Ictus La paralisi facciale dovuta a ictus richiede, fondamentalmente, una terapia atta a ristabilire il normale flusso di sangue a livello encefalico (se l'ictus è ischemico) e una terapia riabilitativa. Terapia della Paralisi Facciale dovuta a un’Infezione Se la paralisi facciale ha un'origine infettiva, è fondamentale, ai fini della guarigione, curare l'infezione responsabile della condizione.