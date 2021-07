Generalità Shutterstock La paralisi del sonno, nota anche come paralisi ipnagogica, è un disturbo del sonno caratterizzato, al momento del risveglio o poco prima dell'addormentamento, da una temporanea incapacità di muoversi e parlare.

Questo stato di paralisi è dovuto ad un prolungamento eccessivo della fase di sonno REM, oppure a un suo inizio anticipato.

In genere, le persone più suscettibili al disturbo sono quelle che dormono poco e male; tuttavia, non è escluso che all'origine ci sia una patologia grave, come la narcolessia.

La terapia varia in funzione della severità e del numero degli episodi di paralisi lamentati dal paziente.

Quasi sempre, sotto il profilo terapeutico, è sufficiente aumentare il numero di ore dedicate al sonno e migliorare la qualità del riposo notturno.

Sonno e Fasi del Sonno Il sonno si caratterizza per due fasi principali, che si alternano l'una con l'altra per diverse volte (4-5 cicli) nel corso della notte; queste fasi sono: La fase NON-REM , o sonno ortodosso , e

, o , e La fase REM, o sonno paradosso. Ogni ciclo composto da una fase NON-REM e una fase REM dura in genere 90-100 minuti. Solo la corretta alternanza tra la fase NON-REM e la fase REM garantisce un riposo ristoratore. Fase NON-REM La fase NON-REM (o NREM) si contraddistingue per quattro stadi, durante i quali il sonno diviene progressivamente più profondo. I primi due stadi sono, rispettivamente, l'addormentamento e il sonno leggero; al terzo stadio, inizia la fase di sonno profondo, il quale raggiunge il suo culmine al quarto stadio.

È al quarto stadio della fase NREM che l'organismo umano si rigenera. La fase NON-REM si accorcia a ogni ciclo: inizialmente, occupa gran parte del ciclo "fase NREM-fase REM" (almeno per due cicli); dopodiché, lascia sempre più spazio alla fase REM. Fase REM La fase REM è un momento particolare del sonno: se da un lato c'è un aumento del battito cardiaco e della frequenza respiratoria, e l'individuo sogna e muove rapidamente gli occhi (da qui l'acronimo REM che vuol dire Rapid Eye Movement, ossia rapido movimento oculare), dall'altro si verifica, sotto l'influsso di specifi neurotrasmettitori, una sorta di rilassamento/paralisi della musculatura (atonia muscolare). La fase REM inizialmente copre una piccola porzione dei cicli del sonno notturno; verso il mattino, però, si allunga, sottraendo tempo alla fase NREM.

Cos'è Paralisi del Sonno: Cos'è? Si parla di paralisi del sonno quando un individuo, al momento del risveglio o poco prima dell'addormentamento, risulta temporaneamente incapace di muoversi e/o parlare a causa di un fenomeno di atonia muscolare.

In altre parole, il soggetto che soffre di paralisi del sonno è cosciente, ma non riesce a compiere i gesti tipici di una persona sveglia. Tali episodi di paralisi hanno una durata variabile, da pochi secondi a qualche minuto; una volta terminati, l'individuo è completamente ristabilito: parla e si muove, come se nulla fosse successo.

Tuttavia, la sensazione suscita impressione e, talvolta, uno stato d'ansia. La paralisi del sonno rientra nell'elenco delle parassonie; le parassonie sono quei disturbi del sonno episodici caratterizzati da comportamenti anomali o eventi fisiologici indesiderati che avvengono durante specifici stadi del riposo o nei passaggi sonno-veglia. Per approfondire: Parassonie: Cosa sono, Cause, Sintomi e Terapia È Grave? Oltre a non avere ripercussioni sull'individuo, la paralisi del sonno è un episodio raro, che si verifica poche volte nel corso della vita. Tuttavia, per qualche soggetto, può diventare un fenomeno ricorrente, tanto da richiedere ulteriori accertamenti relativi allo stato di salute generale o alle abitudini giornaliere e notturne. Come si vedrà più avanti, infatti, la paralisi del sonno può essere connessa alla narcolessia, una patologia che crea attacchi improvvisi di sonnolenza, o al dormire poco e male. Epidemiologia: Quanto è comune la Paralisi del Sonno? È difficile quantificare quante persone accusino (o abbiano accusato in passato) paralisi del sonno. Secondo alcuni dati statistici, nei paesi industrializzati, ne soffre circa il 6% della popolazione. Buona parte di queste persone è protagonista di episodi sporadici, talvolta unici nel corso della vita. Gli individui più colpiti sono gli adolescenti e gli adulti giovani, di età compresa tra i 25 e i 44 anni (quest'ultimi sono ben il 36% dei sofferenti). Donne e uomini sono, in ugual misura, tutti possibili bersagli. Infine, l'ultimo dato statistico che merita di essere menzionato, riguarda il rapporto con la narcolessia: circa il 30-50% delle persone narcolettiche soffre anche di paralisi del sonno.

Cause Paralisi del Sonno: Quali sono le Cause? Per quanto concerne le cause della paralisi del sonno, due sono le questioni da chiarire: Qual è il meccanismo che provoca la paralisi del sonno? Quali circostanze o situazioni aumentano la probabilità di manifestare un episodio di questo genere? Nei prossimi due paragrafi, l'articolo cercherà di rispondere a queste domande. Cosa provoca la Paralisi del Sonno? A riguardo esistono varie teorie. Quella più accreditata sostiene che a causare la paralisi del sonno sia un'alterazione di quei processi neurotrasmettitoriali che determinano la paralisi e il rilassamento muscolari, tipici della fase REM. L'idea è che i neuritrasmettitori coinvolti tipicamente nella fase REM entrino in gioco in un momento non consono del sonno. Il risultato finale è una paralisi muscolare poco dopo il risveglio o poco prima dell'addormentamento. Quali eventi scatenano la Paralisi del Sonno? L'errata sincronia dei tempi in cui avviene il rilascio ormonale si verifica soprattutto in determinate circostanze, che potrebbero definirsi elementi favorenti (o fattori di rischio). Tali circostanze sono: L' età compresa tra gli anni dell'adolescenza e i 40 anni circa.

compresa tra gli anni dell'adolescenza e i 40 anni circa. Dormire meno del dovuto . E' probabile che chi dorme poco, nel corso della vita, manifesti fenomeni di paralisi.

. E' probabile che chi dorme poco, nel corso della vita, manifesti fenomeni di paralisi. Sonno irregolare , inteso come andare a letto e svegliarsi a orari sempre diversi. È il caso, per esempio, di chi lavora facendo i turni di notte.

, inteso come andare a letto e svegliarsi a orari sempre diversi. È il caso, per esempio, di chi lavora facendo i turni di notte. Narcolessia . Spesso, gli individui narcolettici accusano paralisi del sonno e diversi altri disturbi durante le fasi di sonno e durante la giornata.

. Spesso, gli individui narcolettici accusano paralisi del sonno e diversi altri disturbi durante le fasi di sonno e durante la giornata. Storia familiare. Sembra che chi ha un familiare sofferente di paralisi del sonno, sia più portato a manifestare fenomeni simili. Tuttavia, la ricerca scientifica, in questo campo, è ancora agli inizi e merita ulteriori approfondimenti. Per approfondire: Paralisi del sonno - Cause e Sintomi

Sintomi Come si manifesta la Paralisi del Sonno: i Sintomi Come anticipato, il principale sintomo della paralisi del sonno è la temporanea incapacità di muoversi e parlare (atonia muscolare), che può manifestarsi al risveglio o prima dell'addormentamento. Si tratta di una sensazione alquanto strana e, per certi aspetti, angosciante, in quanto chi è vittima di un siffatto episodio rimane cosciente ma non può reagire, né eseguire alcuna movenza. La durata del fenomeno può variare da pochi secondi a qualche minuto e, una volta esauritosi, non ha alcuna ripercussione sul sofferente: quest'ultimo, infatti, sta bene e riprende la propria vita e le proprie attività giornaliere, senza alcun problema. Altri Sintomi della Paralisi del Sonno: le Allucinazioni Shutterstock Sentirsi incapaci di muoversi non è l'unico sintomo della paralisi del sonno. Talvolta, infatti, può capitare che la persona abbia delle allucinazioni e percepisca delle presenze o dei suoni non reali. Un esempio classico, descritto dai protagonisti di fenomeni del genere, è la sensazione di non essere soli nella stanza in cui ci si trova. Le allucinazioni, se si verificano nel passaggio dalla veglia al sonno, sono dette allucinazioni ipnagogiche; se, invece, si verificano al risveglio, sono definite allucinazioni ipnopompiche. Vedi anche: Allucinazioni nel Sonno

Diagnosi Come Riconoscere la Paralisi del Sonno: la Diagnosi In genere, la diagnosi di paralisi del sonno si basa, quasi esclusivamente, sull'anamnesi. Per anamnesi, s'intende la raccolta, da parte del medico, di tutte quelle informazioni relativi ai sintomi e non solo, che aiutano a risalire alla probabile causa della sintomatologia presente. Anamnesi Durante l'anamnesi, il medico fa una vera e propria inchiesta, chiedendo al paziente: Come evolvono e quanto durano le paralisi;

Se si hanno allucinazioni di qualche tipo;

Se si ricorda quando è stato vittima, per la prima volta, di una paralisi e se c'è stato un cambiamento delle abitudini notturne precedentemente a quell'episodio;

Se soffre, durante la giornata, di improvvise perdite di controllo dei muscoli (cataplessia) o di comportamento automatico, cioè la continuazione inesorabile e senza sosta delle attività in cui ci si sta cimentando. Questi due ultimi aspetti - la cataplessia e il comportamento automatico - sono molto importanti ai fini diagnostici, in quanto, se descritti dal paziente, potrebbero significare che la paralisi del sonno è frutto di una patologia ben più grave: la narcolessia.

In questi casi, la situazione diventa patologica e va trattata con contromisure appropriate e immediate: si pensi, infatti, al pericolo che corre un paziente narcolettico alla guida di un veicolo o impegnato in lavori pericolosi. Per approfondire: Narcolessia: Cause Sintomi e Cura