Paracetamolo: Cos'è, A Cosa Serve, Effetti Collaterali

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di utilizzare il Paracetamolo? Nonostante molti dei medicinali contenenti paracetamolo possano essere acquistati senza necessità di presentare la ricetta medica, è opportuno contattare sempre il medico prima di assumerli, a maggior ragione se è la prima volta che si ricorrere all'uso del principio attivo in questione. In particolare, prima di utilizzare il paracetamolo, il medico deve essere informato se l'individuo che lo deve utilizzare: Fa un uso cronico e/o eccessivo di alcol (tre o più bevande alcoliche al giorno);

Soffre di anoressia;

Soffre di cachessia;

Soffre di bulimia;

Si trova in uno stato di malnutrizione cronica;

Soffre di disidratazione;

Soffre di ipovolemia;

È affetto da patologie del fegato che ne riducono la funzionalità (come, ad esempio, l'insufficienza epatica, l'epatite, la sindrome di Gilbert);

Soffre di anemia emolitica;

È affetto da una carenza dell'enzima glucosio-6-fodfato deidrogenasi;

Sta assumendo farmaci che alterano la funzionalità epatica. Infine, è opportuno informare il medico se si sta assumendo il paracetamolo e ci si deve sottoporre ad analisi del sangue; questo perché il principio attivo può interferire con la determinazione di alcuni valori, quali la glicemia e l'uricemia. Attenzione! L'utilizzo di dosi elevate di paracetamolo e/o l'uso del principio attivo per periodi di tempo prolungati possono causare gravi disturbi al fegato e alterazioni anche gravi a carico di sangue e reni. In simili casi, il medico - attraverso l'esecuzione di esami ed analisi - controllerà la funzionalità epatica e renale e la composizione sanguigna del paziente. Pertanto, appare chiaro quanto sia importante assumere il farmaco seguendo le indicazioni del medico o le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo. Le dosi massime consentite NON devono mai essere superate.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra il Paracetamolo e Altri Farmaci o Prodotti Prima di assumere il paracetamolo attraverso qualsiasi via di somministrazione, è opportuno informare il medico se si stanno assumendo o sono stati da poco assunti farmaci quali: Altri medicinali a base di paracetamolo;

Altri farmaci analgesici, altri farmaci antipiretici o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS);

Colestiramina;

Farmaci anticoagulanti orali (poiché può esservi il rischio di aumento del tempo di protrombina);

Cloramfenicolo (poiché vi è il rischio di aumento della tossicità di questo stesso farmaco);

Farmaci che interferiscono con la funzionalità epatica, ad esempio, inibendo le monoossigenasi epatiche (come rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali la fenitoina, il fenobarbital, la carbamazepina e la glutetimmide);

Zidovudina;

Acetilcisteina;

Cisteamina. Inoltre, quando il paracetamolo per via orale è somministrato in concomitanza a farmaci in grado di ridurre la velocità di svuotamento gastrico (come, ad esempio, gli anticolinergici e gli analgesici oppioidi) può verificarsi una diminuzione della biodisponibilità dello stesso paracetamolo. Al contrario, quando il farmaco è somministrato in concomitanza a farmaci che aumentano la velocità di svuotamento gastrico (come i procinetici), allora si va incontro ad un aumento della biodisponibilità di paracetamolo . Ad ogni modo, prima di iniziare ad assumere il paracetamolo, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbe assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc. Paracetamolo con Cibi e Bevande L'assunzione concomitante di paracetamolo e alcol aumenta il rischio di danni al fegato. Pertanto, nei pazienti che soffrono di etilismo (dipendenza da alcol) che devono assumere il paracetamolo, il medico dovrà ridurre la dose solitamente impiegata. È opportuno sottolineare che l'uso del paracetamolo va effettuato con cautela anche nelle persone che non soffrono propriamente di dipendenza da alcol, ma che ne fanno un uso cronico o eccessivo. In qualsiasi caso, durante il trattamento con paracetamolo, è necessario evitare di consumare grandi quantità di alcol.

Come Funziona Meccanismo d'Azione del Paracetamolo Il paracetamolo è un farmaco dotato di spiccata attività analgesica e antipiretica, ma il meccanismo esatto con cui esso espleta la sua azione terapeutica non è ancora stato del tutto chiarito. Si ritiene che l'azione analgesica sia riconducibile ad un'azione diretta esercitata a livello del Sistema Nervoso Centrale (SNC), probabilmente mediata dal sistema oppioide e da quello serotoninergico, ma non solo. Si ritiene, infatti, che l'effetto analgesico possa essere generato anche dall'inibizione della sintesi di prostaglandine sempre a livello centrale, probabilmente mediata dall'inibizione dell'enzima ciclossigenasi di tipo 3 (COX-3), l'isoforma di quest'enzima maggiormente espresso a livello centrale. La ciclossigenasi è un enzima di cui si conoscono tre diverse isoforme: la COX-1, la COX-2 e la COX-3. Il compito di questi enzimi è quello di convertire l'acido arachidonico in prostaglandine, prostacicline e trombossani. Nel dettaglio, le prostaglandine mediano le risposte dolorose e sono implicate nei meccanismi che provocano l'innalzamento della temperatura corporea.

Il paracetamolo, pertanto, inibendo la COX-3 a livello centrale, impedisce la sintesi delle prostaglandine (in particolare delle prostaglandine E o PGE) responsabili dell'insorgenza di febbre e dolore. Ad ogni modo, si pensa che il paracetamolo sia in grado di ridurre lo stimolo doloroso agendo anche a livello periferico. L'azione antipiretica potrebbe essere mediata sempre dal suddetto meccanismo d'inibizione della sintesi di prostaglandine e, in particolare, della prostaglandina E1 (PGE1) a livello del centro ipotalamico regolatore della temperatura corporea.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra il Paracetamolo e in Quali Dosi? Come accennato, il paracetamolo è disponibile in differenti formulazioni farmaceutiche adatte a diverse vie di somministrazione. Più nel dettaglio, il paracetamolo è disponibile per la: Somministrazione orale sotto forma di compresse, compresse effervescenti, compresse orodispersibili, granulato effervescente, sciroppo, polvere per soluzione orale e gocce orali.

sotto forma di compresse, compresse effervescenti, compresse orodispersibili, granulato effervescente, sciroppo, polvere per soluzione orale e gocce orali. Somministrazione per via rettale sotto forma di supposte.

sotto forma di supposte. Somministrazione per via parenterale sotto forma di soluzione per infusione endovenosa. Durante il trattamento con il farmaco - per evitare l'insorgenza di pericolosi effetti collaterali, soprattutto a livello epatico e renale - è fondamentale non superare mai le dosi di paracetamolo consigliate ed è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal medico e riportate sul foglietto illustrativo del medicinale, sia per quanto riguarda la quantità di farmaco da assumere, sia per quanto riguarda la frequenza delle somministrazioni e la durata dello stesso trattamento. Di seguito sono riportate alcune indicazioni sulle dosi di paracetamolo abitualmente impiegate in terapia. Si tratta di valori puramente indicativi, riportati per il solo scopo illustrativo . Per conoscere l'esatta posologia di ciascuna formulazione farmaceutica e quanto paracetamolo e medicinale che lo contiene assumere, si rimanda ai foglietti illustrativi del prodotto che si deve assumere e alle indicazioni fornite dal medico. Somministrazione per Via Orale e per Via Rettale Quando il paracetamolo è somministrato per via orale o per via rettale, la dose abitualmente impiegata negli adulti è di 500-1000 mg di farmaco, da assumersi dalle 3 alle 4 volte al giorno, a seconda dei casi, con intervalli di almeno quattro ore fra una somministrazione e l'altra. La quantità di farmaco da assumere e la frequenza delle somministrazioni variano in funzione della gravità dei sintomi e delle condizioni cliniche di ogni singolo paziente. La dose solitamente utilizzata nei bambini varia dai 120 mg ai 500 mg di paracetamolo in funzione del peso corporeo del bambino, anche la frequenza di somministrazione varia in funzione del peso corporeo del paziente pediatrico. Nella prima infanzia, invece, la dose di paracetamolo abitualmente somministrata può variare dai 40 mg ai 120 mg in funzione del peso corporeo e dell'età del neonato o bambino. Ribadiamo che quanto riportato ha solo un fine illustrativo, per la posologia di paracetamolo da somministrare al bambino, attenersi alle indicazioni fornite dal pediatra. NON superare mai le dosi giornaliere massime raccomandate. Somministrazione per Via Endovenosa La quantità di paracetamolo da somministrare per via endovenosa dipende dal peso corporeo del paziente, dalle sue condizioni di salute e dall'eventuale presenza di terapie farmacologiche in corso. Il paracetamolo per via endovenosa verrà somministrato solo da personale sanitario specializzato.

Gravidanza e Allattamento Paracetamolo in Gravidanza: si può usare? E durante l'Allattamento? Fermo restando che le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono informare il medico della loro condizione prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco, se necessario, il paracetamolo può essere utilizzato nelle gestanti. In questi casi, è innanzitutto necessario che sia il medico a prescriverlo ed è opportuno che venga utilizzata la dose più bassa possibile per il minor tempo di trattamento possibile . Alle dosi raccomandate , nei casi di assoluta necessità e solo previo consiglio medico , il paracetamolo può essere utilizzato anche durante l'allattamento al seno. Nonostante quanto finora detto, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono sempre consultare il medico o il ginecologo prima di assumere il paracetamolo. ATTENZIONE! Alcuni medicinali contenenti paracetamolo in associazione ad altri principi attivi possono essere controindicati durante la gravidanza e/o l'allattamento al seno . Informazioni dettagliate sono riportate sul foglietto illustrativo di ciascun farmaco contenente paracetamolo. Per qualsiasi dubbio rivolgersi al medico.