Insetticidi per uso casalingo

Per eliminare i pappataci da ambienti domestici nei quali non vi è una vera e propria infestazione, è possibile ricorrere all'uso di insetticidi per uso casalingo. Naturalmente, è di fondamentale importanza utilizzare simili prodotti seguendo con scrupolosa cura ed attenzione tutte le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del prodotto. Difatti, si tratta di prodotti che vanno usati con cautela e con le dovute accortezze.

In linea di massima, gli insetticidi per uso casalingo non devono essere utilizzati in presenza di persone o animali e l'area trattata può essere nuovamente frequentata dopo un certo intervallo di tempo, specificato sulle istruzioni d'uso.

Va evitato l'uso su alimenti e anche su superfici a contatto con questi. Quando usati in luoghi chiusi, le stanze devono essere ben arieggiate prima di accedervi nuovamente.

Ad ogni modo, quanto appena riportato è puramente indicativo, si raccomanda ancora una volta di seguire attentamente le indicazioni per il corretto modo d'impiego del prodotto.