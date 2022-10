Pancia gonfia o gonfiore addominale: cos'è e cosa lo provoca

Dal lato opposto, non bisogna nemmeno confondere una scarsa tolleranza specifica con l'eventuale gonfiore addominale di origine psicosomatica, al quale corrisponde, per questioni emotive o comportamentali – iperproduzione di catecolamine , aerofagia ecc – una reale ma spesso transitoria distensione addominale.

Per di più questa percezione si innesca in maniera estremamente soggettiva. L'individualità è una variabile molto difficile da gestire, soprattutto per quanto riguarda la diagnosi. Infatti, non sono rari i casi di forte autosuggestione – tipica ad esempio dell' ipocondria .

La sensazione di gonfiore si attiva quando aumentano "forzatamente", oltre la normalità, certi volumi all'interno dell'addome, in particolare quelli racchiusi nel tubo digerente – stomaco e intestino. Possono essere coinvolti altri fattori come ad esempio il ciclo mestruale , la steatosi epatica , la calcolosi o litiasi biliare e certe patologie della vescica ; tuttavia, si tratta di condizioni generalmente facili da differenziare che di rado complicano la diagnosi specifica.

La pancia gonfia viene percepita come una sgradevole sensazione di enfiagione dell'addome, proprio come se la cavità interna fosse stata gonfiata in maniera simile ad un "palloncino" (sensazione di aria nella pancia). Le regioni anatomiche interessate sono: epigastrica, ombelicale, ipogastrica e spesso l' ipocondrio di destra e di sinistra.

Le possibili cause sono principalmente correlate all'accumulo di gas, assunti durante il pasto o prodotti nel lume intestinale. I fattori predisponenti si potrebbero riassumere come segue:

Nota : molti scelgono come rimedio alla pancia gonfia l'assunzione di carbone vegetale ; questo "può avere" un'effetto positivo sull'assorbimento di gas intestinali ma, tuttavia, non risolve la causa primaria del disturbo.

Quando si ha la percezione che ad occupare il volume gastrico e/o intestinale sia solo gas, la sensazione di pancia gonfia si correla al meteorismo; tuttavia, anche in tal caso, non è opportuno parlare distensione addominale fino a quando il medico non rileva oggettivamente un'espansione interna della cavità.

Finora abbiamo parlato di condizioni nelle quali la concentrazione di gas rientra più o meno nella normalità; entriamo ora nel merito dell'eccesso vero e proprio, suddividendo le cause in base all' eziologia .

Si reputa che eruttazioni e flatulenza assumano maggior importanza quando il volume di gas diventa "eccessivo", anche se abbiamo già sottolineato che non esiste una vera e propria soglia di normalità. Ciò che invece è innegabile, è che siano comunque di fondamentale importanza. Talvolta è proprio l'assenza, volontaria o involontaria, di eruttazioni e flatulenza ad alimentare il gonfiore addominale; glottide ed ano devono assumere il ruolo di "valvola di emergenza". Queste pratiche, dai più considerate non molto conformi al bon ton, sono invece la chiave per risolvere gran parte dei casi di pancia gonfia. Allo stimolo di gonfiore deve conseguire la liberazione, che può essere comodamente svolta in toilette.

Iniziamo col dire che la produzione e la ritenzione di gas può essere superiore in persone che non avvertono alcun disagio rispetto a soggetti i quali, nonostante ne contengano meno, lamentano di avere la pancia gonfia.

L'intestino è considerato una sorta di "secondo cervello ", non perché sia in grado di ragionare, ma perché possiede gran parte degli stessi recettori nervosi ed endocrini. È quindi inevitabile che reagisca agli stessi stimoli. Il modo di dire "farsela addosso dalla paura" è quindi tutt'altro che infondato.

È detta aerofagia l'attitudine a deglutire aria in eccesso. Ciò può avvenire durante i pasti, soprattutto consumati in maniera frugale, masticando poco, parlando, fumando, bevendo velocemente, oppure mentre si mastica il chewingum. L'aerofagia può essere una conseguenza dell'ansietà.

Malattie che Possono Gonfiare la Pancia

Quando preoccuparsi della pancia gonfia?

Statisticamente parlando, prima fra tutte è la sindrome del colon irritabile. In molti non la reputano una vera e propria malattia, ma una condizione disagevole che implica una serie di sintomi particolari.

Sindrome da contaminazione batterica dell'intestino tenue

La flora batterica fisiologica intestinale dovrebbe colonizzare prevalentemente l'intestino crasso, non il tratto dell'intestino tenue.

In verità, recentemente si è scoperto che esistono altri tipi di batteri fisiologici, diversi da lattobacilli e bifidobatteri. Questi, rimanendo occultati nella mucosa, sono difficilmente rilevabili con una semplice campionatura delle feci. Si tratta quindi di microorganismi ancora poco conosciuti, ma non si esclude che possano colonizzare anche tratti superiori rispetto al colon.

Ad ogni modo, quando la flora fermentescibile va a popolare l'intestino tenue, aumenta di numero e con esso anche l'attività metabolica. Tra gli scarti del loro nutrimento ci sono proprio i gas. Per questo, la sindrome da contaminazione batterica dell'intestino tenue ha come sintomo primario il gonfiore addominale, associato a disturbi dell'alvo – diarrea alternata a stitichezza – e spesso a crampi e dolori specifici.

Questa migrazione può avvenire per diverse cause; una molto diffusa è l'eccesso di molecole prebiotiche, in particolare di carboidrati solubili. Non a caso, spesso la soluzione è un semplice riequilibrio dietetico; in alcuni casi invece, può essere utile seguire un brevissimo periodo (pochi giorni) di dieta low carb e a basso residuo – ovvero povera di fibre, soprattutto insolubili. Non dimentichiamo però che anche la mancanza di fibre e la carenza di carboidrati, a vantaggio delle proteine e dei grassi, possono essere motivo di disagio intestinale e quindi di pancia gonfia.

La diagnosi di questa sindrome può avvenire tramite un semplice "breath test", che può individuare l'eventuale risalita batterica nel tenue.

Malattie croniche infiammatorie

Le malattie croniche infiammatorie, come la rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn possono manifestare un quadro sintomatologico che include la pancia gonfia. Ovviamente trattasi di condizioni decisamente più problematiche nelle quali il gonfiore è il minore dei problemi.

Infezioni, infestazioni e intossicazioni

Infezioni, infestazioni e intossicazioni possono determinare gonfiore addominale. Un esempio classico è la gastroenterite virale; la comune "influenza con vomito e diarrea". Può avvenire anche per contaminazione batterica o produzione di loro tossine, come nelle malattie alimentari scatenate da salmonelle, colera, coliformi, stafilococchi ecc. Anche le infestazioni da protozoi, tra i quali figurano pure le amebe, possono determinare la pancia gonfia. Nota: in genere, questi quadri clinici includono anche diarrea, crampi e altri sintomi e segni clinici gravi.

Ipersensibilità riflessa o alterato assorbimento

La pancia gonfia può essere la conseguenza secondaria di patologie primarie, intestinali ma anche epatiche, che compromettono l'assorbimento dei gas oppure il loro smaltimento.

Per approfondire: