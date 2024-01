La ptosi palpebrale può essere determinata da una varietà di condizioni: oltre all' invecchiamento , la causa più comune consiste nello sviluppo improprio del muscolo elevatore , responsabile del sollevamento della palpebra superiore. Se la condizione è abbastanza grave, la palpebra cadente può causare altri disturbi, come l'ambliopia (per occlusione). Per questo motivo, è importante rivolgere una particolare attenzione al trattamento della ptosi palpebrale durante la prima infanzia , prima che possa interferire con lo sviluppo della vista. Negli adulti, la condizione può verificarsi come complicanza di altre malattie che determinano indebolimento o paralisi del muscolo elevatore o della sua innervazione , a causa di traumi, malattie neurologiche o muscolari e, in rari casi, tumori della cavità oculare.

Il problema più grave associato alla ptosi palpebrale nei bambini è l' ambliopia ( occhio pigro ), che consiste nella scarsa visione in un occhio dovuta ad un mancato sviluppo del normale sistema visivo, durante la prima infanzia. Come conseguenza, il disturbo tende ad indurre la costante sfocatura delle immagini visive, provocando astigmatismo o altri errori di rifrazione. Se la ptosi palpebrale non viene corretta, può verificarsi una significativa perdita della vista . La ptosi può anche nascondere un disallineamento dell'asse visivo ( strabismo ), che, a sua volta, può causare l'ambliopia. La contrazione del muscolo frontale per contribuire a elevare la palpebra è un meccanismo di compensazione molto comune, riscontrabile nei bambini. I casi lievi, di solito, sono osservati regolarmente per monitorare l'insorgenza di eventuali problemi visivi . Per i bambini che nascono con una ptosi moderata-grave, invece, il trattamento precoce riduce il rischio di un danno permanente della vista. La chirurgia può essere indicata anche durante gli anni prescolari, se la maturazione del viso non ha sufficientemente migliorato la ptosi palpebrale.

Trattamento

Palpebre cadenti: come viene trattata la ptosi delle palpebre?

Il trattamento specifico è diretto alla causa sottostante. L'osservazione medica è necessaria in casi lievi di ptosi congenita, se non è presente alcun segno di ambliopia, strabismo e postura della testa anormale. Se i sintomi di ptosi sono lievi, l'intervento medico potrebbe non essere necessario ed è possibile ricorrere ad esercizi oculari per rafforzare i muscoli deboli e correggere il problema. In alternativa, possono anche essere utilizzate modalità non chirurgiche, come l'uso di occhiali "stampella" o speciali lenti a contatto sclerali, per sostenere la palpebra. Quando la blefaroptosi rappresenta un segno di malattia sistemica, muscolare o neurologica il paziente deve essere indirizzato al medico specialista competente per un'appropriata gestione.

L'unica opzione valida per correggere un grave caso di ptosi palpebrale consiste nella chirurgia.

Correzione chirurgica della ptosi palpebrale: in cosa consiste?

L'intervento riattacca e rafforza i muscoli elevatori, sollevando le palpebre e migliorando la visione. La correzione chirurgica, inoltre, consente di migliorare l'aspetto estetico. Se i muscoli elevatori sono estremamente deboli per svolgere il loro lavoro correttamente, il chirurgo può decidere di collegare la palpebra sotto il sopracciglio, in modo da permettere che siano i muscoli della fronte ad assumersi il compito di sollevarla. Immediatamente dopo l'intervento, per il paziente può essere difficile chiudere l'occhio in modo completo, ma questo effetto è solo temporaneo. In genere, lividi e gonfiore persistono per circa 2-3 settimane. In alcuni casi, possono essere prescritti colliri lubrificanti, antibiotici o antidolorifici. La guarigione dovrebbe avvenire entro sei settimane dall'operazione. Anche se la chirurgia, di solito, migliora l'altezza delle palpebre, queste potrebbero non essere ancora perfettamente simmetriche. Talvolta, potrebbero essere necessari più interventi. Il risultato atteso dipende dalla causa della ptosi, ma, nella maggior parte dei casi, le prospettive sono buone. La chirurgia è, di solito, in grado di ripristinare l'aspetto e la funzione in bambini con ptosi congenita e adulti con ptosi legata all'età. Le complicazioni che possono verificarsi dopo la blefaroplastica, comprendono eccessivo sanguinamento, infezione al sito chirurgico, cicatrici e danno ai nervi o muscoli facciali. I pazienti affetti da ptosi palpebrale, sottoposti o meno ad un intervento chirurgico, devono essere regolarmente esaminati da un oculista per monitorare l'ambliopia, i disturbi di rifrazione e le relative condizioni.