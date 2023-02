Anche se si hanno spesso sotto agli occhi, i palmi delle mani non sono sempre molto osservati. Tuttavia il loro aspetto può dire tanto sulla salute generale o su eventuali problematiche in corso. Può capitare, ad esempio che si sviluppi l'eritema palmare e che i palmi diventino rossi o di un rosa più intenso. Questa condizione è piuttosto comune e può portare anche a sentire un leggero calore sulle mani. La maggior parte delle volte, i palmi rossi sono innocui e si attenueranno da soli ma possono anche essere la spia di un problema più profondo che sarebbe meglio indagare.

Da cosa dipendono i palmi delle mani rossi Genetica

Mani irritate

Eczema

Gravidanza

Psoriasi palmoplantare

Fumo

Problemi di salute sottostanti

Genetica Come il colore dei capelli o degli occhi, anche il rossore dei palmi può semplicemente essere questione di genetica. Spesso infatti è un carattere ereditario comune e non compare a volte ma è sempre presente e si accentua quando si è agitati, c'è caldo o si tiene le mani nella stessa posizione per molto tempo. L'eritema palmare ereditario è innocuo e non esiste un trattamento specifico.

Mani irritate Fattori esterni come lavarsi le mani troppo spesso, usare creme idratanti molto profumate o avere un contatto prolungato con sostanze chimiche irritanti, candeggina o prodotti per la pulizia troppo aggressivi, possono rendere rossi i palmi delle mani perché questi agenti possono compromettere la normale barriera lipidica della pelle, provocando irritazione, arrossamento e screpolature dolorose. Per risolvere il problema si dovrebbero evitare prodotti o sostanze responsabili del fenomeno ma se proprio non si può è bene indossare guanti protettivi quando si utilizzano.

Eczema L'eczema provoca secchezza, irritazione e rossori in varie parti del corpo e i palmi non sono esenti. Se questa è la causa delle mani arrossate molto spesso si possono notare anche vesciche sui palmi e sui lati delle dita, oppure la pelle dall'aspetto rugoso. La gestione dell'eczema in genere si riduce alla riduzione dell'esposizione a fattori scatenanti irritanti come prodotti per la pulizia aggressivi, profumi, caldo o freddo, aria secca. Nell'attesa che svanisca per lenire il fastidio e diminuire il rossore può risultare però utile spalmare una crema lenitiva apposita o sostanze emolienti naturali come l'olio di cocco.

Gravidanza La gravidanza può causare diversi sintomi anomali tra i quali i palmi rossi, dovuti dall'innalzamento dei livelli di estrogeni che possono aumentare il flusso sanguigno verso questa zona del corpo. In tal caso spesso il rossore è accompagnato da un formicolio alle mani. L'eritema palmare durante la gravidanza non è dannoso ma se la sensazione di formicolio diventa fastidiosa l'applicazione di una lozione per le mani o di una crema idratante senza profumo può aiutare a sentirsi meglio in attesa che il problema si risolva, generalmente dopo il parto. Se i palmi sono anche pruriginosi però potrebbe trattarsi di colestasi, una condizione del fegato potenzialmente pericolosa che può manifestarsi nella fase avanzata delle gravidanza ed estendersi anche ai piedi, provocando nei casi più gravi anche un parto prematuro.

Psoriasi palmoplantare La psoriasi palmoplantare è una forma di psoriasi che colpisce i palmi delle mani e le piante dei piedi. Quando la si sviluppa i palmi delle mani possono essere anche contrassegnati da pelle a scaglie o pustole spesse e rossastre, a volte dolorose o pruriginose e accompagnate da unghie con macchie rosse o gialle o dall'aspetto butterato. La psoriasi, sui palmi delle mani o altrove, in genere richiede cure mediche. Il dermatologo può raccomandare corticosteroidi topici per ridurla o indicare cambiamenti nello stile di vita ma se ciò non aiuta si può anche optare per la terapia della luce o per farmaci orali come il metotrexato o la ciclosporina.

Fumo Anche se il collegamento non è ancora ben chiaro, sembra che i fumatori abbiano più facilmente di altri i palmi rossi. Secondo uno studio pubblicato nel febbraio 2018 su Dermatology, il motivo sembra essere che le sostanze chimiche presenti nelle sigarette possono causare cambiamenti ai vasi sanguigni, che a loro volta possono influenzare il flusso sanguigno nelle mani e farle apparire rosse. L'eritema palmare causato dal fumo sembra essere permanente, quindi non c'è molto che si possa fare per eliminare il rossore esistente, secondo lo studio.