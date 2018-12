Ricoperto di mucosa , il palato è distinguibile in due regioni: il palato duro e il palato molle. Il palato duro si caratterizza per una componente ossea e periostale; il palato molle, invece, si contraddistingue per una componente muscolare , che comprende ben 5 muscoli. Dal punto di vista funzionale, il palato offre un contributo fondamentale a tre processi: la masticazione, la deglutizione e la fonazione (ossia l'emissione delle parole).

L'innervazione motoria del palato molle, invece, spetta alle fibre nervose del plesso pterigoideo (le quali, come i lettori ricorderanno, raggiungono i muscoli elevatore del velo palatino, palatoglosso, palato-faringeo e il muscolo dell'ugola) e al nervo pterigoideo mediale (il quale, come affermato in precedenza, raggiunge il muscolo tensore del velo palatino).

Secondo la più classica delle descrizioni anatomiche del palato molle, su quest'ultimo sono individuabili due porzioni caratteristiche: la cosiddetta porzione orizzontale e la cosiddetta porzione verticale . La porzione orizzontale del palato molle è la naturale continuazione del palato duro; rispetto a quest'ultimo, ovviamente, manca della componente ossea e del periosteo. La porzione verticale del palato molle, invece, è una sorta di prominenza orientata verso il pavimento della cavità orale, concava, nella parte iniziale, e convessa, nella parte terminale, che culmina con un elemento anatomico sicuramente noto ai più: l' ugola . È importante segnalare che il margine posteriore del palato molle è, per così dire, libero, in quanto, dietro di esso, c'è lo spazio vuoto che collega le cavità nasali alla cavità orale ( rinofaringe ).

A livello del palato duro, la linfa circolante drena, in larga parte, nei linfonodi cervicali profondi superiori e, in misura minore, nei linfonodi retrofaringei .

L'arcata alveolare della mascella è la parte di quest'osso in cui risiedono gli incavi per le radici dei denti .

In prossimità dell'arcata mascellare, l'unione tra il rivestimento mucosale e quello periostale del palato (rivestimento muco-periostale del palato duro) forma, con orientamento trasverso, dei rilievi dall'aspetto irregolare, denominati rughe palatine (o creste palatine ), il cui compito è facilitare il movimento del cibo in direzione del complesso faringo-laringeo. Inoltre, in posizione mediana (cioè in mezzo) e poco prima del confine con il palato molle, lo stesso rivestimento muco-periostale del palato duro dà vita a una linea in rilievo con senso longitudinale, che prende il nome di rafe palatino .

Strettamente connessa allo strato di periosteo che la preceda, la mucosa del palato duro non è tutta uguale; infatti, equivale a una mucosa respiratoria , dalla parte che guarda verso le cavità nasali (mucosa superiore del palato duro), mentre corrisponde a una mucosa orale , dalla parte che si rivolge verso la cavità orale (mucosa inferiore del palato duro). Per ovvie ragioni, nelle descrizioni del palato, la mucosa del palato duro di maggiore interesse è quella inferiore.

Il palato comprende ossa , tessuto muscolare e tessuto mucoso . Secondo la più tradizionale delle visioni anatomiche, il palato è suddivisibile in due regioni: una anteriore, chiamata palato duro , e una posteriore, denominata palato molle . Sebbene siano difficilmente distinguibili alla vista, il palato duro e il palato molle sono abbastanza diversi tra loro; sotto il rivestimento di mucosa comune a entrambi, infatti, il palato duro presenta una componente ossea, che nel palato molle è del tutto assente e sostituita, in un certo senso, da una componente di natura muscolare.

Funzione

Il palato ha un ruolo fondamentale nei processi di masticazione del cibo, deglutizione del cibo e fonazione (ossia emissione della parola). Palato Duro: i dettagli sulla sua funzione Il palato duro contribuisce alla masticazione e, durante il discorso, all'emissione delle consonanti palatali. MASTICAZIONE

In occasione della masticazione, il palato duro induce il cibo a muoversi verso il complesso faringe-laringe, complesso dopo il quale ha inizio l'esofago.

A renderlo capace di una simile azione sono le note rughe palatine presenti sul tratto iniziale, appena dopo l'arcata alveolare della mascella. FONAZIONE Per quanto concerne la dinamica del discorso, il palato duro offre un supporto alla lingua, tale per cui è possibile l'emissione dei suoni corrispondenti alla "c", alla "n" o alle "l" e di tutta una serie di suoni che non rientrano nell'alfabeto italiano, ma sono presenti in tantissime lingue del Mondo.

Lo sapevi che… I mammiferi (uomo compreso, se non esiste un trattamento chirurgico apposito) che nascono con un palato duro difettoso muoiono poco dopo la nascita, in quanto non sono in grado di succhiare il latte materno.

Palato Molle Il palato molle permette la corretta deglutizione e, durante il discorso, garantisce l'emissione delle consonanti velari. DEGLUTIZIONE In occasione della deglutizione, il palato molle si muove in maniera tale da indurre la chiusura del passaggio al naso (rinofaringe) e la chiusura delle vie aeree; Ciò impedisce al cibo (che ormai prende il nome di bolo alimentare) di imboccare la via che porta alle cavità nasali e la via che porta in trachea, e, allo stesso tempo, gli permette di intraprendere un unico percorso, quello più appropriato, che è la via per l'esofago. FONAZIONE Per quanto riguarda la dinamica del discorso, il palato molle permette la generazione dei suoni corrispondenti alle lettere "k", "g", "x" o "y".