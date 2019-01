Deglutizione

In occasione della deglutizione, il palato molle si muove in maniera tale da indurre la chiusura del passaggio al naso (rinofaringe) e la chiusura delle vie aeree. Ciò impedisce al cibo (che ormai prende il nome di bolo alimentare) di imboccare la via che porta alle cavità nasali e la via che porta in trachea, e, allo stesso tempo, gli permette di intraprendere un unico percorso, quello più appropriato, che è la via per l'esofago.

Fonazione

Per quanto riguarda la dinamica del discorso, il palato molle permette la generazione dei suoni corrispondenti alle lettere "k", "g", "x" o "y".