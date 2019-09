Ricoperto di cute e costituito in prevalenza da cartilagine elastica, il padiglione auricolare è una struttura dalla forma particolare, su cui gli anatomisti riconoscono varie aree caratteristiche che chiamano: elice, antelice, trago, antitrago, fossa scafoide, conca, incisura intertragica e lobo auricolare.

Oltre alla componente cartilaginea, il padiglione auricolare comprende anche muscoli, legamenti e una piccola porzione di tessuto adiposo.

Il padiglione auricolare può soffrire per una condizione nota come pericondrite auricolare e può essere oggetto di malformazioni congenita o acquisite.