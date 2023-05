Paclitaxel: a cosa serve? Effetti collaterali e come funziona

Che cos'è il Paclitaxel e caratteristiche generali Il paclitaxel - anche noto come taxolo - è un farmaco antitumorale appartenente alla classe degli agenti antimitotici. Più nel dettaglio, si tratta di un taxano naturale (classe dei taxani) che è stato isolato per la prima volta da una conifera del Nord America, la Taxus brevifolia. Disponibile all'interno di numerosi medicinali, sia da solo che legato all'albumina, la sua somministrazione deve avvenire per via parenterale in ambito ospedaliero. Esempi di medicinali contenenti Paclitaxel Abraxane® (legato all'albumina)

Paclitaxel Accord®

Paclitaxel Actavis®

Paclitaxel Aurobindo®

Paclitaxel Kabi®

Paclitaxel Mylan®

Paclitaxel Sandoz®

Paclitaxel Teva®

Pazenir® (legato all'albumina)

Sovradosaggio da Paclitaxel Poiché il farmaco è somministrato solo da personale specializzato, è improbabile che possa verificarsi il sovradosaggio, benché si tratti di un'evenienza comunque possibile. Ad ogni modo, non esiste un antidoto specifico in caso d'iperdosaggio da paclitaxel, perciò il trattamento è sintomatico e di supporto.

Come agisce? Paclitaxel meccanismo d'azione: come funziona? Il paclitaxel è un taxano ad azione antimitotica. Più precisamente, è un promotore della polimerizzazione della tubulina. Gli agenti antimitotici espletano la loro azione durante la divisione cellulare (mitosi), in particolare, durante la fase in cui il DNA neosintetizzato deve ripartirsi fra le due cellule figlie. La ripartizione del materiale genetico avviene grazie al fuso mitotico, una struttura complessa costituita da microtubuli. I microtubuli sono strutture che si formano in seguito alla polimerizzazione di una particolare proteina: la tubulina. Il paclitaxel instaura dei legami con la tubulina che costituisce i microtubuli, stabilizzandoli e impedendone il disassemblaggio. In questo modo, si crea un'alterazione morfologica che porta la cellula tumorale ad andare incontro ad apoptosi (meccanismo di morte cellulare programmata). Nelle formulazioni che prevedono il paclitaxel associato all'albumina, questa non svolge una vera e propria azione terapeutica sul tumore, ma aiuta il principio attivo antitumorale a dissolversi nel sangue e ad attraversare le pareti dei vasi sanguigni in maniera tale da riuscire a raggiungere il tumore che si intende trattare.

Dose e modo d'uso Come si somministra il Paclitaxel? Il paclitaxel verrà somministrato tramite infusione endovenosa da personale specializzato nell'uso di simili farmaci e sotto il controllo del medico oncologo. Posologia e frequenza di somministrazione, così come la durata del trattamento, verranno stabilite dallo specialista in maniera individuale per ciascun paziente in funzione della sua superficie corporea, delle sue condizioni generali e del tipo di tumore che si deve trattare.

Uso in gravidanza e allattamento Il Paclitaxel può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? A causa delle gravi anomalie congenite che il paclitaxel può causare nel neonato, le donne in gravidanza non devono assumere il farmaco. Inoltre, devono essere adottati adeguati metodi contraccettivi da parte dei pazienti e dei relativi partner per evitare l'insorgenza di eventuali gravidanze. Le precauzioni devono essere adottate sia durante il trattamento che per un periodo di almeno sei mesi dal termine dello stesso .

Le madri che allattano al seno non devono assumere il paclitaxel. Qualora sia necessario cominciare la terapia a base di paclitaxel, l'allattamento al seno va interrotto e non potrà essere ripreso finché il medico non avrà dato il suo consenso. Poiché la terapia con il paclitaxel potrebbe portare ad infertilità, i pazienti che desiderano figli dovrebbero informarsi dal medico in merito alla possibilità di ricorrere alla conservazione del proprio seme prima di iniziare il trattamento con il principio attivo.