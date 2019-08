L'ovariectomia eseguita in combinazione alla salpingectomia e all'isterectomia si chiama più propriamente salpingo-ovariectomia con isterectomia (o isterectomia con salpingo-ovariectomia).

In genere, la salpingo-ovariectomia con isterectomia interessa entrambe le ovaie e le tube di Falloppio, pertanto non esiste, per l'interevento in questione, una distinzione in monolaterale e bilaterale.