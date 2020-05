L' osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro, che provoca un forte indebolimento delle ossa. Tale indebolimento scaturisce dalla riduzione della massa ossea, che, a sua volta, è conseguenza del deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo . Le persone con osteoporosi sono più predisposte alle fratture, perché possiedono ossa più fragili del normale. Osteoporosi e osteopenia sono due condizioni molto simili , soprattutto per quanto concerne le cause e i meccanismi patofisiologici. Ciò che le distingue – com'è intuibile dalla definizione di osteopenia – è il grado di riduzione della densità minerale ossea, molto più grave nella prima che non nella seconda. Tutto ciò si ripercuote sulla resistenza delle ossa alla fratture: in caso di osteoporosi, la fragilità ossea è ancora più bassa che in caso di osteopenia.

Osteopenia è il termine medico che indica la presenza di una densità minerale ossea (BDM) inferiore ai livelli di normalità, ma non sufficientemente bassa per parlare di osteoporosi. In altre parole, l'osteopenia è una condizione delle ossa , caratterizzata da una riduzione dei valori di densità minerale ossea meno grave di quella che si osserva in presenza di osteoporosi.

Dovuta a un calo della massa minerale ossea, l'osteopenia riconosce numerose cause e svariati fattori di rischio; cause e fattori di rischio agiscono spesso di concerto, quasi mai singolarmente. Tra le possibili condizioni all'origine dell'osteopenia e tra i suoi possibili fattori favorenti, rientrano:

Sintomi e Complicanze

L'osteopenia in sé non causa sintomi o segni di alcun tipo.

La sua presenza, però, è un fattore predisponente le fratture ossee.

Una frattura ossea da osteopenia, così come quella da osteoporosi, è una condizione molto dolorosa, che in alcune sedi anatomiche (per esempio, l'anca) fatica a guarire spontaneamente e, per tale motivo, richiede un intervento chirurgico riparativo.

ECCEZIONI

Curiosamente, alcune fratture ossee da osteopenia, che riguardano le vertebre della colonna (fratture vertebrali o spinali), sono del tutto indolori.

In tali frangenti, l'individuazione del problema avviene in maniera del tutto casuale.

L'OSTEOPENIA PRECEDE SEMPRE L'OSTEOPOROSI?

In svariate circostanze, la presenza di osteopenia rappresenta il preludio a una condizione di osteoporosi.

Tuttavia, è bene precisare che esistono anche casi di osteopenia che si mantengono tali, ossia non evolvono in osteoporosi.

COMPLICANZE DELLE FRATTURE OSSEE

In età avanzata, le fratture ossee da osteopenia – in particolare quelle degli arti inferiori – possono pregiudicare fortemente le aspettative di vita, causando la morte prematura del soggetto interessato.

In tali frangenti, tra le possibili cause di decesso, rientrano: la trombosi venosa legata all'immobilità, la polmonite da stasi ecc.