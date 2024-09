Osteopenia: cos'è, quali sono i sintomi e quali le cure?

Cos'è l'osteopenia? Shutterstock Osteopenia è il termine medico che identifica una condizione simile all'osteoporosi, ma meno grave, caratterizzata da una densità minerale ossea - un indicatore della resistenza alle fratture - più bassa del normale e per colpa della quale c'è una maggiore predisposizione alle fratture. In altre parole, l'osteopenia corrisponde a un indebolimento delle ossa dello scheletro, paragonabile a quello dell'osteoporosi ma meno severo, che aumento il rischio di frattura.

Cosa significa? Il termine osteopenia è il frutto dell'unione di due parole di origine greca, ostéon (ὀστέων) e penía (πενία). Ostéon significa "osso"

Penía vuole dire "povertà" o "carenza". Pertanto, il significato letterale di osteopenia è "carenza di osso" o "povertà di osso".

Quali sono le differenze con l'osteoporosi? L'osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro, che provoca un forte indebolimento delle ossa. Tale indebolimento scaturisce dalla riduzione della massa ossea, che, a sua volta, è conseguenza del deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo.

Le persone con osteoporosi sono più predisposte alle fratture, perché possiedono ossa più fragile del normale. Osteoporosi e osteopenia sono due condizioni molto simili, soprattutto per quanto concerne le cause e i meccanismi fisiopatologici. Ciò che le distingue – com'è intuibile dalla definizione di osteopenia – è il grado di riduzione della densità minerale ossea, molto più grave nella prima che non nella seconda. Tutto ciò si ripercuote sulla resistenza delle ossa alla fratture: in caso di osteoporosi, la fragilità ossea è ancora più bassa che in caso di osteopenia.

Cos'è l'osteopenia femorale? Si parla di osteopenia femorale quando, ai test diagnostici, il femore, per la precisione il collo del femore, mostra bassi livelli di densità minerale ossea, indicativi di una condizione di osteopenia.

Quali sono i sintomi? L'osteopenia in sé non causa sintomi o segni di alcun tipo. La sua presenza, però, è un fattore predisponente le fratture ossee. Una frattura ossea da osteopenia, così come quella da osteoporosi, è una condizione molto dolorosa, che in alcune sedi anatomiche (per esempio, l'anca) fatica a guarire spontaneamente e, per tale motivo, richiede un intervento chirurgico riparativo. Eccezioni Talvolta, le fratture da osteopenia a carico delle vertebre della colonna vertebrale (fratture vertebrali o spinali) sono inspiegabilmente indolori.

In tali frangenti, l'individuazione del problema avviene in maniera del tutto casuale. Osteopenia e complicanze delle fratture ossee In età avanzata, le fratture ossee da osteopenia – in particolare quelle degli arti inferiori – possono pregiudicare fortemente le aspettative di vita, causando la morte prematura del soggetto interessato.

In tali frangenti, tra le possibili cause di decesso, si segnalano in particolare la trombosi venosa correlata all'immobilità e la polmonite da stasi. Osteopenia: a chi rivolgersi? A seconda delle cause scatenanti o sospette tali, l'osteopenia e l'osteoporosi possono essere materia d'interesse per geriatri, ginecologi, endocrinologi, ortopedici, reumatologi ed medici nutrizionisti.

Osteopenia e mal di schiena: c'è un collegamento? Sebbene non ne sia una causa, molto spesso l'osteopenia si associa al mal di schiena. Ciò accade perché l'indebolimento del tessuto osseo tipico di osteopenia e osteoporosi si combina a quello del tessuto muscolare e della sedentarietà, che sono sono invece fattori favorenti il mal di schiena.

Quali esami fare per la diagnosi? Come riconoscere l’osteopenia? Shutterstock Per una diagnosi corretta di osteopenia, l'esame più indicato è la cosiddetta densitometria ossea (DEXA).

La densitometria ossea è una tecnica diagnostica che permette di valutare, solitamente a livello di colonna vertebrale, anca, polso, dita e/o tibia, la densità minerale ossea di un individuo. Altri esami diagnostici, a cui i medici potrebbero ricorrere in caso di sospetta osteopenia, sono: la tomografia computerizzata quantitativa, la tomografia computerizzata quantitativa periferica e l'ultrasonografia ossea quantitativa. Cos'è la densità minerale ossea? La densità minerale ossea (BMD, dall'inglese Bone Mass Density) è una misura della quantità di minerali (massa minerale ossea) contenuti in un centimetro cubo di osso (volume).

La densità minerale ossea è un indicatore della resistenza alle fratture posseduta dalle ossa: valori di BMD inferiori al normale sono indicativi di una certa fragilità ossea e di una maggiore suscettibilità, da parte dello scheletro, a subire fratture. Osteopenia e valori alla densitometria ossea: T score e Z score Lo strumento per la densitometria ossea descrive la densità minerale ossea di un individuo attraverso due parametri, denominati dai medici "T score" e "Z score".

Il "T score" è la misura di quanto il valore di densità minerale ossea del soggetto esaminato si discosta dal valore di riferimento, rappresentato dalla popolazione sana di 25-30 anni e dello stesso sesso.

Lo "Z score", invece, è la misura di quanto il valore di densità minerale ossea del soggetto esaminato si discosta dal valore di riferimento, rappresentato dalla popolazione sana di uguale età e sesso.

Per diagnosticare la presenza di osteopenia, il parametro d'interesse è il "T score": se un individuo presenta un "T score" compreso tra -1 e -2,5, allora soffre di osteopenia.

Nella tabella sottostante, il lettore può vedere i valori che assume il "T score", in base alla salute delle ossa. Valore del T score Salute ossea ≥ -1 Normale < -1 e ≥ -2,5 Osteopenia < -2,5 Osteoporosi < -2,5 con frattura Osteoporosi severa

Qual è il decorso? Ho l'osteopenia: diventerà osteoporosi? Di solito, con l'adozione dello stile di vita e del piano dietetico sopra descritto, la perdita di massa minerale ossea che caratterizza l'osteopenia tende a ridursi o, quanto meno, a stabilizzarsi; ciò, oltre a permettere un controllo delle possibile complicanze, consente anche di contenere in modo considerevole il rischio che lo stato di osteopenia evolva in osteoporosi. Lo stile di vita e la dieta ad hoc possono risultare poco efficaci, mancando di dare i risultati sperati, se il paziente soffre di disturbi alimentari difficilmente trattabili, ha una predisposizione all'osteopenia/osteoporosi molto accentuata, ha gravi squilibri ormonali o deve assumere, a causa di altri problemi di salute, farmaci tra i cui effetti avversi compare anche l'osteopenia. In svariate circostanze, la presenza di osteopenia rappresenta il preludio a una condizione di osteoporosi.

Tuttavia, è bene precisare che esistono anche casi di osteopenia che si mantengono tali, ossia non evolvono in osteoporosi.