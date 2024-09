Osteopenia e osteoporosi: quali sono le differenze?

In termini più semplici e se è noto il concetto di osteoporosi, è possibile dire che l'osteopenia è una forma meno grave di osteoporosi

Il termine osteopenia identifica una condizione di salute contrassegnata da una riduzione contenuta della densità minerale osse (DBM) a e, in parallelo, da una maggiore predisposizione alle fratture.

L'osteoporosi differisce dall'osteopenia per due aspetti fondamentali:

La misura della BDM avviene attraverso un esame noto come DEXA , ovvero la densitometria ossea . La DEXA fornisce due valori, lo Z score e il T score . Il valore di riferimento utile a diagnosticare l'osteopenia e l'osteoporosi (e ovviamente a distinguerle) è il T score :

Per distinguere con precisione l'osteopenia dall'osteoporosi, occorre misurare concretamente la densità minerale ossea.

Entrambe, però, sono responsabili di una certa propensione alle fratture: nell'osteopenia, questo rischio è inferiore rispetto all'osteoporosi, in quanto quest'ultima indebolisce maggiormente le ossa dello scheletro.

Sia l'osteopenia che l'osteoporosi non causano alcun sintomo o segno .

L’osteopenia può diventare osteoporosi?

In alcuni casi, l'osteopenia è il preludio all'osteoporosi; in altre parole, precede lo sviluppo dell'osteoporosi.

In altri casi, invece, si mantiene tale, senza peggiorare.

Se individuata per tempo e se il paziente adotta le giuste precauzioni (migliorare la dieta, fa attività fisica regolare e in modo sicuro ecc.), le probabilità di controllare l'osteopenia ed evitare che evolva in osteoporosi (o, quanto meno, rallentarne l'evoluzione) sono più che significative.