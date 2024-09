Osteopenia e mal di schiena: qual è il legame?

L' osteopenia è una condizione simile all' osteoporosi , ma meno grave, che si caratterizza per una riduzione della densità minerale ossea , un indebolimento delle ossa e una maggiore predisposizione alle fratture.

Tutti gli studi condotti finora n on hanno trovato alcuna correlazione diretta osteopenia e mal di schiena ; in altre parole, non ci sono prove che l'osteopenia sia causa di mal di schiena .

Il fatto che la salute dei muscoli sia collegata a quella delle ossa non deve sorprendere; infatti, gli stessi fattori che indeboliscono il tessuto muscolare hanno effetti negativi anche sul tessuto osseo : la sedentarietà (in particolare l'assenza di attività fisiche in carico), l' invecchiamento , l'uso di certi farmaci, il fumo ecc. si ripercuotono tutti in modo negativo sulla forza dei muscoli e della ossa.

Cosa collega la sedentarietà, mal di schiena e osteopenia?

Rimane da chiarire cosa collega l'osteopenia al mal di schiena e cosa c'entra la sedentarietà.

La ricerca ha ampiamente dimostrato che la carenza di attività fisica e il conseguente scarso tono muscolare sono un fattore di rischio per il mal di schiena; del resto, una muscolatura tonica e in salute funziona come un sistema di salvaguardia per le articolazioni, i legamenti ecc., nel momento in cui si compie uno sforzo più importante del solito o semplicemente ci si piega una volta di troppo per raccogliere qualcosa da terra.

A ciò, è doveroso aggiungere che le persone con dolore cronico alla schiena tendono a essere meno propense al movimento, per la paura di farsi ancora più male; ecco, quindi, che il livello di sedentarietà aumenta ulteriormente.

Arrivati a questo punto, ci sono tutti gli elementi per capire cosa mette in relazione il mal di schiena all'osteopenia: nei soggetti con mal di schiena cronico dovuto principalmente alla sedentarietà e alla povertà di stimoli motori, l'eventuale osteopenia riscontrata in sede di diagnosi è una potenziale conseguenza dell'indebolimento dell'apparato muscolare, prima, e di quello scheletrico, dopo.

Come confermato da alcuni studi, la popolazione con mal di schiena cronico presenta un'alta incidenza di osteopenia e osteoporosi, il tutto per effetto anche della sedentarietà e della demineralizzazione ossea che la carenza di attività fisica comporta.