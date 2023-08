Ossicodone (OxyContin): a cosa serve? Per cosa si usa?

Generalità

Cos'è l'Ossicodone e Caratteristiche principali

L'ossicodone (o oxicodone) è un farmaco appartenente alla classe degli antidolorifici oppioidi.

È un farmaco di origine semisintetica che deriva dalla tebaina, un alcaloide naturale che si estrae dal papavero da oppio.

L'ossicodone ha un potere analgesico simile a quello della morfina e possiede un'emivita plasmatica di circa quattro ore. Per questo motivo sono necessarie somministrazioni frequenti (ogni 4-6 ore). Per ovviare a questo problema, l'ossicodone è stato reso disponibile sotto forma di capsule o compresse a rilascio prolungato (nota: recentemente sono stati introdotti anche medicinali a base di ossicodone in associazione a paracetamolo in forma di compresse effervescenti).

I medicinali per uso orale contenente ossicodone sono generalmente dispensabili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Alcuni di questi medicinali, essendo classificati come farmaci di fascia A, possono essere dispensati a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

L'ossicodone, in realtà, è disponibile anche in medicinali per l'uso parenterale. Tuttavia, in questo articolo ci occuperemo delle caratteristiche dell'ossicodone assunto solo per via orale.

Esempi di Specialità medicinali contenenti Ossicodone

Depalgos® (in associazione a paracetamolo).

Dolstip® (in associazione a naloxone)

Elatrex® (in associazione a naloxone)

Elipsodox® (in associazione a naloxone)

Oxycontin®

Targin® (in associazione a naloxone).

Shutterstock Ossicodone - Struttura Chimica