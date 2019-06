Le ossa della spalla sono protagoniste di importanti articolazioni, tra cui per esempio l'articolazione scapolo-omerale; inoltre, ospitano origini e inserzioni terminali di importanti muscoli della spalla, del braccio, del collo, del petto e della schiena.

Prevalentemente piatto e di forma triangolare, la scapola è un osso pari del tronco, situato in posizione postero-laterale rispetto alla gabbia toracica, che si articola sia con la clavicola, sia con l'omero.

Situata appena sopra la I costola e avente orientamento orizzontale, la clavicola è un osso pari del tronco, a forma di S, che si estende dallo sterno all'acromion della scapola.

Appartenente alla categoria delle ossa lunghe, l'omero è l'osso pari del corpo umano che costituisce lo scheletro del braccio, dove per braccio s'intende il tratto anatomico di corpo umano compreso tra spalla e gomito.