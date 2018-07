Ossa del Polso

Situata dalla parte opposta all'epifisi prossimale, l'epifisi distale del radio è l'estremità dell'osso in questione più vicina alla mano e alle ossa del carpo. A investire del ruolo di osso del polso l'epifisi distale del radio sono:

Il radio è un osso lungo, di conseguenza è sviluppato in lunghezza e si caratterizza per:

Lo sapevi che…

L'estremità distale del radio entra in relazione con lo scafoide attraverso la faccetta articolare posta in posizione più laterale (faccetta articolare laterale), mentre si articola con il semilunare attraverso la faccetta articolare situata in posizione più mediale (faccetta articolare mediale).