In tutte le circostanze in cui è dimostrata una loro efficacia in termini di guarigione, i trattamenti conservativi rappresentano sempre, per l'ortopedico, la prima scelta terapeutica a cui attingere. Ciò è in linea con il concetto medico per cui il primo obiettivo di una terapia è salvaguardare il più possibile l'anatomia del corpo umano.

L'ortopedico moderno possiede la preparazione necessaria a eseguire: interventi in artroscopia per la riparazione di un danno articolare (es: ricostruzione del legamento crociato anteriore dopo rottura); procedure di osteotomia per la correzione di una deformità ossea (es: correzione dell'alluce valgo); innesti di protesi articolari al posto di articolazioni ormai usurate (es: protesi al ginocchio e protesi all'anca); operazioni di fusione ossea e fusione articolare (artrodesi) per recuperare a un danno osteo-articolare non risolvibili con altre terapie (es: fusione spinale e artrosi della caviglia); interventi di fissazione interna per rimediare a una frattura ossea; operazioni di sutura di un tendine o un muscolo per far fronte a episodi di lacerazione tendinea o muscolare; interventi chirurgici per la rimozione di un tumore alle ossa; procedure di medicina rigenerativa per la rigenerazione delle superfici cartilaginee usurate (es: trapianto di cellule mesenchimali staminali nel ginocchio).

Le abilità chirurgiche di un ortopedico diventano una risorsa indispensabile, quando la terapia conservativa si è dimostrata inefficace o non può guarire dalla condizione medica presente.