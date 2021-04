Orgasmo femminile: 4 tecniche per raggiungerlo secondo uno Studio

Tuttavia, c'è una buona notizia: sarebbe tutta questione di tecnica , anzi di tecniche. A dirlo, donne che le hanno sperimentate in prima persona e che, indipendentemente dal fatto che a procurarlo sia stato un partner in carne e ossa o un sex toys, ne hanno individuate quattro differenti .

Raggiungerlo non è così scontato, visto che secondo dati recenti, circa il 9% delle donne italiane proverebbe raramente o mai questo piacere e circa il 22,7% talvolta finga .

Un nuovo studio

A lanciare la notizia è stata la società online OMGYes (Oh my God Yes), a seguito del suo ultimo rapporto sul piacere sessuale.

Resa celebre da una citazione da parte della star hollywoodiana Emma Watson, che ne aveva parlato durante un'intervista nel 2016, la società si occupa di parlare di sessualità femminile in modo nuovo e senza tabù, attraverso sondaggi e ricerche.

L'ultimo lavoro è uno studio condotto in collaborazione con il dipartimento di Medicina dell'Università dell'Indiana e i ricercatori del Kinsey Institute, al termine del quale sono emerse le quattro tecniche migliori per le donne per raggiungere il piacere.

Cosa indaga

OMGYes già qualche anno fa aveva intervistato sull'argomento 20.000 donne, arrivando a elencare dodici tipi diversi di orgasmo.

Una base di partenza per lo studio attuale, per il quale i ricercatori hanno chiesto i pareri di un panel più ampio, formato da oltre 30.000 donne in tutti gli Stati Uniti, comprese tra i 18 e i 95 anni, gay, bisessuali ed etero.

In questo caso però la domanda è stata più precisa rispetto al passato, perché invece di focalizzare l'attenzione sulle zone erogene del corpo, gli studiosi hanno voluto indagare su quali fossero i movimenti necessari da compiere durante il rapporto sessuale per ottenere il massimo da esso. «Abbiamo chiesto a migliaia di donne cosa fanno per provare più piacere e abbiamo scoperto che ci sono quattro tecniche che funzionano per la maggior parte di loro», afferma Christiana von Hippel, esperta di salute sessuale e riproduttiva.