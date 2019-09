L' organo del Corti è l'insieme di cellule specializzate dell' orecchio interno , deputato a trasformare l'informazione acustica in impulso nervoso.

L'organo del Corti è fondamentale al processo di percezione dei suoni: senza la sua opera di trasformazione, infatti, il cervello non potrebbe comprendere il significato delle onde acustiche e non avvertirebbe alcun tipo di fenomeno sonoro.

L'organo del Corti si compone di 16.000-20.000 cellule sensoriali (o cellule ciliate) e una quota non precisata di cellule di sostegno; inoltre, comprende anche altri tre elementi: la membrana basilare, il solco spirale interno e la membrana tettoria.

L'organo del Corti si attiva quando le onde acustiche causano la vibrazione della finestra rotonda: questo evento, infatti, causa una serie di cambiamenti interni alla coclea, che stimolano le cellule sensoriali a generare un impulso nervoso rappresentativo dell'informazione acustico, destinato a raggiungere il cervello.