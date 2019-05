I cosiddetti organi interni sono gli organi del corpo umano non visibili dall'esterno, in quanto ricoperti dagli strati della pelle.

Costituenti la parte più cospicua degli organi del corpo umano, gli organi interni comprendono strutture anatomiche fondamentali alla vita.

Gli anatomisti hanno coniato l'espressione "organi interni" per distinguere gli organi del corpo umano non visibili esternamente da quelli invece visibili dall'esterno, i quali sono detti organi esterni.