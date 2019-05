Ribadendo un concetto già espresso, la suddivisione più comune degli organi del corpo umano è in sistemi (o apparati).

La ripartizione in sistemi degli organi del corpo umano avviene sulla base della funzione svolta da quest'ultimi: tutti gli organi del corpo umano che contribuiscono a una determinata funzione sono parte integrante di un certo apparato.

È da segnalare che, in una simile suddivisione, anche gli organi del corpo umano pari o presenti in molteplici copie (es: i polmoni, i reni, le ossa, i muscoli ecc.) valgono come un'unità (quindi, come per esempio, il cuore).

Organi e Sistemi del Corpo Umano