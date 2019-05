Il corpo umano comprende anche degli organi chi gli anatomisti definiscono vitali , in quanto sono fondamentali alla vita (senza di essi, cioè, l'essere umano non potrebbe vivere).

Il fegato alloggia nella parte superiore dell'addome, in posizione di centro-destra; protetto dal tratto gabbia toracica compreso tra la VI e l'XI costola di destra, risiede appena più in basso del diaframma e poco al di sopra del cosiddetto antro dello stomaco, del rene destro, del surrene destro e del colon trasverso. Ragionando in termini di regioni addominali, il fegato prende posto nei seguenti comparti: ipocondrio destro (porzione più estesa), epigastrio (porzione non trascurabile), ipocondrio sinistro (porzione piccolissima) e regione lombare destra (porzione piccolissima).

Il fegato è un organo dotato di cellule molto particolari, che, in caso di lesione o rimozione di parte dell'organo, sono in grado di rigenerare la parte lesa o rimossa, riportando il tutto alla normalità. Questa capacità rigenerativa del fegato è molto importante in occasione del trapianto di fegato , in quanto permette il trasferimento da donatore vivente e il passaggio di solo una porzione dell'organo.

Il rene è un organo interno pari, simile per forma a un fagiolo, che, nell'essere umano adulto, misura mediamente 10 centimetri in altezza, 7 centimetri in larghezza e 3-4 centimetri in spessore.

Irrorato dell'arteria renale (una diramazione dell'aorta addominale), il rene è costituito da milioni di tubuli microscopici, chiamati nefroni, i quali rappresentano la sua unità funzionale.

Nell'addome, i reni si trovano uno alla destra e uno alla sinistra del tratto di colonna vertebrale compreso tra la XII vertebra toracica e la III vertebra lombare; situati posteriormente al peritoneo e a organi come l'intestino, la milza, il pancreas e il fegato, i reni sono posizionati appena sotto i surreni e godono della protezione delle ultime costole della gabbia toracica.

È da segnalare che sussiste una leggera differenza posizionale tra i due reni: il rene destro, infatti, risiede leggermente più in basso del rene sinistro, in quanto deve lasciare spazio al fegato, il quale è un organo estremamente voluminoso.

Ragionando in termini di regioni addominali, il rene destro occupa le aree corrispondenti all'ipocondrio destro e alla regione lombare destra; il rene sinistro, invece, occupa alle aree corrispondenti all'ipocondrio sinistro e alla regione lombare sinistra.

CENNI DI FISIOLOGIA

I reni sono gli organi del corpo umano, che si occupano di prelevare dal sangue le sostanze di rifiuto, al fine di convertirle in urina ed eliminarle all'esterno attraverso gli altri organi dell'apparato urinario (ureteri, vescica e uretra).