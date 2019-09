L' orecchio è l'organo che permette la percezione dei suoni ( organo dell'udito ) e da cui dipende l' equilibro statico e dinamico del corpo. Nell'essere umano così come in tutti gli altri mammiferi, l'orecchio è suddivisibile in tre compartimenti: l' orecchio esterno , l'orecchio medio e l' orecchio interno . L'orecchio è una struttura anatomica molto complessa, che comprende porzioni di natura cartilaginea (es: padiglione auricolare), ossa (es: martello, incudine e staffa), muscoli (es: muscolo stapedio e muscolo tensore del timpano), nervi (es: nervo vestibolococleare), vasi sanguigni (es: arteria auricolare posteriore e anteriore ecc.), ghiandole sebacee e ghiandole ceruminose.

L' orecchio medio è la porzione intermedia dell'orecchio, delimitata dall'orecchio esterno, lateralmente, e dall'orecchio interno, medialmente. L'orecchio medio è determinante per la percezione del suono: esso, infatti, comprende delle strutture fondamentali per il corretto trasferimento delle onde sonore all'orecchio interno, ossia il centro di elaborazione e conversione di tali onde sonore in impulsi nervosi.

Anatomia

Anatomia dell’Orecchio Medio

L'orecchio medio si compone di: timpano, cavità timpanica, i cosiddetti tre ossicini, tuba uditiva, finestra ovale e finestra rotonda; comprende, inoltre, muscoli, nervi e vasi sanguigni.

Timpano

Situato al termine del condotto uditivo esterno e subito prima della cavità timpanica, il timpano (o membrana timpanica) è una sottile membrana di forma ovale e trasparente, che ha il compito di trasmettere le onde sonore, penetrate attraverso l'orecchio esterno, ai tre ossicini. Mantenuto in posizione dal cosiddetto anello timpanico (struttura di natura cartilaginea) e dai legamenti timpano-malleolari, il timpano è suddivisibile in due regioni, che prendono il nome di pars tensa e pars flaccida. Molto spesso, gli anatomisti descrivono il timpano come la struttura che segna la fine dell'orecchio esterno e l'inizio dell'orecchio medio. Pars Tensa La pars tensa è la regione del timpano più importante sia per estensione, che per funzione.

Situata nella parte medio-inferiore, essa deriva dalla sovrapposizione di tre strati di tessuto diverso: lo strato tissutale più esterno è di natura cutanea, lo strato tissutale intermedio è di natura fibrosa (contiene fibre collagene) e, infine, lo strato tissutale più interno è di natura mucosa. Robusta e resistente, la pars tensa presenta, quasi in posizione centrale, una struttura particolare, chiamata umbo od ombelico; l'umbo rappresenta l'elemento strutturale della membrana timpanica, che permette la comunicazione tra quest'ultimo e il manubrio del martello (uno dei tre ossicini), durante il processo di percezione dei suoni. A livello del suo bordo esterno, la pars tensa è collegata all'anello timpanico, la struttura cartilaginea deputata a mantenere fisso in sede il timpano. Pars Flaccida La pars flaccida è un'area di modesta estensione e di forma triangolare, situata nella parte superiore del timpano. Diversamente dalla pars tensa, manca dello strato di tessuto fibroso, pertanto è frutto della sovrapposizione di solo due strati tissutali diversi: lo strato di tessuto cutaneo e lo strato di tessuto mucoso. La pars flaccida è in collegamento con i legamenti timpano-malleolari, incaricati di fissare il timpano.

Cavità Timpanica

Nota anche come cavo del timpano o cassa timpanica, la cavità timpanica è una zona cava che risiede sull'osso temporale del cranio, in un'area denominata parte petrosa (o rocca petrosa); in parole più semplici, la cavità timpanica è un incavo presente sull'osso temporale del cranio. La cavità timpanica ospita e protegge la catena dei tre ossicini.

Tre Ossicini

I tre ossicini dell'orecchio medio sono ossa di piccole dimensioni, a cui gli anatomisti hanno assegnato il nome di martello, incudine e staffa, in virtù di una morfologia che ricorda questi oggetti. I tre ossicini comunicano tra loro e costituiscono una sorte di ponte tra il timpano e la finestra ovale: il martello è l'ossicino più laterale nonché quello collegato al timpano attraverso una sua porzione denominata manubrio; l'incudine è l'ossicino intermedio, situato tra martello e staffa; infine, la staffa è l'ossicino più mediale e quello che si occupa del collegamento con la finestra ovale. Come si vedrà più avanti, martello, incudine e staffa hanno l'importante funzione di accogliere le onde sonore provenienti dal timpano, amplificarle e trasmetterle all'orecchio interno, laddove avverrà la loro conversione in un linguaggio interpretabile dal cervello umano. Catena degli Ossicini: Cos'è? L'insieme dei tre ossicini dell'orecchio medio è conosciuto anche come catena degli ossicini; il termine "catena" vuole richiamare all'attivazione in sequenza degli elementi ossei in questione, nel momento in cui le onde sonore giungono al timpano: la vibrazione della membrana timpanica dovuta allo stimolo sonoro mette in movimento l'adiacente martello; il movimento del martello attiva la vicina incudine; l'attivazione dell'incudine innesca la staffa.

Tuba Uditiva o Tromba di Eustachio

Meglio nota come tromba di Eustachio, la tuba uditiva è il condotto che mette in comunicazione la cavità timpanica con la faringe e le cavità ripiene d'aria della porzione di osso temporale denominata mastoide (N.B: le cavità in questione sono anche dette cellule mastoidee). La tromba di Eustachio ricopre diverse funzione, tra cui: garantire la giusta pressione a livello del timpano e impedire ai normali rumori corporei (quelli per esempio derivanti dalla respirazione o dalle deglutizioni) di andare a sbattere direttamente sul timpano.

Finestra Ovale e Finestra Rotonda

Adiacenti alla staffa, la finestra ovale e la sottostante finestra rotonda sono due membrane molto simili al timpano. Il loro compito è trasmettere le onde sonore dalla staffa alle strutture dell'orecchio interno, ossia l'apparato vestibolare e la coclea.

La modalità con cui la finestra ovale e la finestra rotonda trasmettono l'informazione acustica all'orecchio interno è tramite vibrazione, esattamente come la membrana timpanica. Per gli anatomisti, la finestra ovale e la finestra rotonda definiscono il confine tra orecchio medio e orecchio interno.

Muscoli dell’Orecchio Medio

L'orecchio medio ospita due muscoli; questi muscoli hanno il compito Nell'orecchio medio trovano posto due muscoli: il muscolo stapedio e il muscolo tensore del timpano; il muscolo stapedio è collegato alla staffa, mentre il muscolo tensore del timpano è unito al martello.

Entrambi muscoli in questione hanno il compito di favorire il movimento dell'ossicino a cui si connettono.

Innervazione dell’Orecchio Medio

I nervi che hanno rapporti con o che attraversano l'orecchio medio sono: La cosiddetta corda del timpano . È una branca del VII nervo cranico (o nervo facciale); è un nervo sensitivo e, tra le varie funzioni che svolge, ha anche il compito di innervare la mucosa della cavità timpanica.

. È una branca del VII nervo cranico (o nervo facciale); è un nervo sensitivo e, tra le varie funzioni che svolge, ha anche il compito di innervare la mucosa della cavità timpanica. Il nervo auricolotemporale , la branca auricolare del nervo vago e il nervo timpanico (o nervo di Jacobson o branca timpanica del nervo glossofaringeo). Sono i nervi sensitivi della membrana timpanica.

, la e il (o nervo di Jacobson o branca timpanica del nervo glossofaringeo). Sono i nervi sensitivi della membrana timpanica. I nervi caroticotimpanici superiore e inferiore . Passanti per la cavità timpanica, contribuiscono al cosiddetto plesso timpanico, un complesso reticolare di diversi nervi sensitivi che hanno il compito di innervare l'orecchio medio.

. Passanti per la cavità timpanica, contribuiscono al cosiddetto plesso timpanico, un complesso reticolare di diversi nervi sensitivi che hanno il compito di innervare l'orecchio medio. Il nervo piccolo petroso . È la continuazione del nervo timpanico e ha funzioni sensitive. Fa parte del plesso timpanico.

. È la continuazione del nervo timpanico e ha funzioni sensitive. Fa parte del plesso timpanico. Il nervo grande petroso . È una branca del settimo nervo cranico e ha funzioni sensitive. Contribuisce al plesso timpanico.

. È una branca del settimo nervo cranico e ha funzioni sensitive. Contribuisce al plesso timpanico. La branca motoria del nervo facciale deputata al controllo del muscolo stapedio.

deputata al controllo del muscolo stapedio. Il nervo pterigoideo interno. È una branca motoria del nervo mandibolare, il quale a sua volta fa parte del cosiddetto nervo trigemino; il compito del nervo pterigoideo interno è innervare il muscolo tensore del timpano.

Vascolarizzazione dell’Orecchio Medio