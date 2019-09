Questo capitolo è dedicato a come l'orecchio interno interviene nel processo di percezione dei suoni e a come controlla il senso dell'equilibrio.

L'orecchio interno traduce le vibrazioni sonore in impulsi nervosi e li invia al lobo temporale per la loro interpretazione.

Come anticipato, il senso dell'equilibrio è sotto il controllo di una precisa porzione dell'orecchio interno: l'apparato vestibolare.

Nella fattispecie, utricolo e sacculo controllano il cosiddetto equilibrio statico - ossia l'equilibrio per i momenti in cui il corpo è immobile o si muove in linea retta - mentre i tre canali semicircolari regolano il cosiddetto equilibrio dinamico - cioè l'equilibrio per i momenti in cui il corpo compie movimenti di rotazione.

A giocare un ruolo fondamentale nel meccanismo di regolazione dell'equilibrio sono gli otoliti e le cellule ciliate immersi nell'endolinfa dell'apparato vestibolare; il movimento di otoliti e cellule ciliate all'interno dell'endolinfa, innescato dagli spostamenti del corpo, produce un segnale nervoso, che informa l'encefalo dei suddetti spostamenti.

Una volta che l'encefalo conosce gli spostamenti del corpo, produce una risposta su misura, che garantisce stabilità e senso della posizione nello spazio, al soggetto in movimento.

È da segnalare che a occuparsi della comunicazione tra apparato vestibolare ed encefalo umano sono i nervi vestibolari superiore e inferiore.