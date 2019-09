Seguito dall' orecchio medio e poi dall' orecchio interno , l'orecchio esterno si occupa di amplificare le onde acustiche e indirizzarle al timpano . Visibile in parte a occhio nudo, l'orecchio esterno si compone di padiglione auricolare e condotto uditivo esterno, e include una serie di muscoli , legamenti , nervi e vasi sanguigni . L'orecchio esterno può essere oggetto di malformazioni congenite o acquisite; inoltre, possono interessarlo condizioni quali l'otite media e la pericondrite auricolare.

L'orecchio è l'organo che permette la percezione dei suoni (organo dell'udito) e da cui dipende l'equilibro statico e dinamico del corpo.

Nell'essere umano così come in tutti gli altri mammiferi, l'orecchio è suddivisibile in tre compartimenti (o porzioni): l'orecchio esterno, l'orecchio medio e l'orecchio interno.

L'orecchio è una struttura anatomica molto complessa, che comprende porzioni di natura cartilaginea (es: padiglione auricolare), ossa (es: martello, incudine e staffa), muscoli (es: muscolo stapedio e muscolo tensore del timpano), nervi (es: nervo vestibolococleare), vasi sanguigni (es: arteria auricolare posteriore e anteriore ecc.), ghiandole sebacee e ghiandole ceruminose.