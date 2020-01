Oncologo: Chi è? Cosa Fa? Quando Contattarlo?

L'oncologo possiede numerose competenze e svolge diversi compiti; per esempio, conosce con precisione la fisiopatologia dei tumori; è un esperto di tecniche diagnostiche utili all'individuazione e allo studio delle neoplasie; si occupa di pianificare la terapia antitumorale più appropriata; sa come intervenire in caso di recidive tumorali; è un profondo conoscitore dei compartimenti che prevengono i tumori; ecc. L'oncologo moderno può specializzarsi in vari settori: può divenire un esperto di chemioterapia (oncologo medico), chirurgia antitumorale (oncologo chirurgico) e radioterapia oncologica (oncologo radioterapico).

Ruolo

Cosa fa l’Oncologo?

Shutterstock Oncologo che parla con Paziente

I principali compiti dell'oncologo sono:

Valutare e approfondire i reperti diagnostici relativi a un tumore, al fine di stabilirne la gravità;

relativi a un tumore, al fine di stabilirne la gravità; Pianificare, sulla base delle caratteristiche del tumore e della salute generale del paziente, la terapia antitumorale più adeguata e indicarne tutti i possibili effetti collaterali;

e indicarne tutti i possibili effetti collaterali; Se il tumore è incurabile, pianificare la terapia palliativa più adatta alle esigenze del paziente.

È dovere dell'oncologo instaurare un rapporto solido con il malato: per esempio, deve spiegare l'esito e il significato delle varie indagini diagnostiche; deve condividere tutte le varie informazioni relative alle varie opzioni terapeutiche e il perché della scelta di un certo percorso di cura; deve indicare il paziente oggetto degli effetti collaterali della terapia; deve fornire un'assistenza psicologica in caso di tumori allo stadio terminale.

Quali esami diagnostici di approfondimento prescrive l’Oncologo?

Ai fini dell'approfondimento diagnostico, l'oncologo si serve di un esame come la biopsia, in caso di tumori solidi, o come l'analisi del sangue e del midollo osseo, in caso di tumori del sangue.

La biopsia tumorale consiste nel prelievo e nella successiva analisi in laboratorio di un campione di cellule appartenenti a un tumore solido.

La biopsia tumorale è fondamentale per stabilire la stadiazione il grado di un tumore solido.

Inoltre, sempre approfondire una diagnosi di tumore, potrebbe prescrivere un esame di imaging come la TAC, la PET, la risonanza magnetica o la scintigrafia ossea.

Durante l'approfondimento diagnostico di un tumore, TAC, PET, risonanza magnetica e scintigrafia ossea rappresentano lo strumento d'indagine utile a individuare eventuali metastasi disseminate in organi e tessuti diversi da quello d'origine.

Quali sono i metodi di Cura adottabili dall’Oncologo?

Per contrastare i tumori, l'oncologo moderno può contare su farmaci antitumorali, la chirurgia e la radioterapia.

Spesso, l'oncologo combina queste opzioni terapeutiche, al fine di ottenere risultati migliori.

Farmaci Antitumorali

Tra i medicinali anti-tumore di cui può avvalersi l'oncologo, figurano:

I chemioterapici. Appartengono alla categoria dei chemioterapici gli agenti alchilanti (es: ciclofosfamide, cisplatino e carmustina), gli antimetaboliti (es: metotrexato e cladripina), gli antibiotici citotossici (es: daunorubicina) e gli agenti antimitotici (es: vinblastina e vincristina).

(es: ciclofosfamide, cisplatino e carmustina), gli (es: metotrexato e cladripina), gli (es: daunorubicina) e gli (es: vinblastina e vincristina). Gli immunoterapici oncologici. Alcuni dei più noti immunoterapici oncologici sono gli anticorpi monoclonali (es: rituximab, trastuzumab, bevacizumab, cetuximab, panitumumab, alemtuzumab, catumaxomab, ofatumumab e ipilimumab), l' interleuchina 2 e l' interferone-alfa .

(es: rituximab, trastuzumab, bevacizumab, cetuximab, panitumumab, alemtuzumab, catumaxomab, ofatumumab e ipilimumab), l' e l' . I farmaci per la cosiddetta terapia mirata. Sono esempi di farmaci per la cosiddetta terapia mirata gli inibitori della tirosina-chinasi (es: imitinib, gefitinib, erlotinib, bortezomib e sorafenib) e gli inibitori della serina/treonina chinasi (es: everolimus e temsirolimus).

(es: imitinib, gefitinib, erlotinib, bortezomib e sorafenib) e gli (es: everolimus e temsirolimus). I farmaci per la cosiddetta terapia ormonale antitumorale. Alcuni esempi di farmaci per la terapia ormonale antitumorale sono: gli androgeni, gli antiandrogeni, gli estrogeni, gli antiestrogeni, i corticosteroidi, i progestinici e gli ormoni tiroidei.

Chirurgia Oncologica

La chirurgia oncologica è un settore molto ampio, che comprende tantissime tipi di intervento e diverse tecniche per eseguirli.

In genere, l'oncologo si serve della chirurgia per asportare i tumori e/o le metastasi.

L'asportazione chirurgica di un tumore può avere un impatto fondamentale ai fini della guarigione; purtroppo, però, non è sempre praticabile o è praticabile soltanto in modo parziale.

Lo sapevi che… A impedire all'oncologo l'uso della chirurgia potrebbero essere vari fattori, tra cui l'eccessiva grandezza della massa tumorale, la posizione scomoda occupata dal tumore oppure la delicatezza dell'organo colpito.

Radioterapia Oncologica

La radioterapia oncologica è la terapia antitumorale che prevede l'esposizione diretta dei tumori a una certa dose di radiazioni ionizzanti, con lo scopo finale di distruggere le cellule neoplastiche.

In genere, la radioterapia oncologica è combinata a un altro tipo di terapia antitumorale, in quanto la sola esposizione del tumore alle radiazioni ionizzanti non è sufficiente per sperare in una guarigione; la scelta di associare alla radioterapia tumorale la chemioterapia o la chirurgia antitumorale dipende dal tipo di tumore presente spetta unicamente all'oncologo.