Cos'è l'Oncologia? Diagnosi e cura dei tumori

L' oncologia è la branca della medicina che si occupa della diagnosi, del trattamento e della prevenzione dei tumori benigni e maligni. L'oncologia è materia di studio per una categoria di medici specializzati, conosciuti come oncologi o medici oncologi .

L'espressione "oncologia medica" definisce quel settore oncologico che s'interessa alla terapia farmacologica dei tumori, ossia la cura dei tumori basata sull'uso di farmaci. I farmaci utili a contrastare i tumori sono chiamati, in modo generico, " farmaci antitumorali " e includono: i chemioterapici , gli immunoterapici oncologici , i medicinali per la cosiddetta terapia a bersaglio molecolare (o terapia mirata ), gli ormoni e gli antagonisti ormonali .

La radioterapia tumorale è la terapia antitumorale che prevede l'esposizione diretta dei tumori a una certa dose di radiazioni ionizzanti, con lo scopo finale di distruggere le cellule neoplastiche. In genere, la pratica della radioterapia tumorale è combinata a un altro tipo di terapia antitumorale, in quanto la sola esposizione del tumore alle radiazioni ionizzanti non è sufficiente per sperare in una guarigione; la scelta di associare alla radioterapia tumorale la chemioterapia o la chirurgia antitumorale dipende dal tipo di tumore presente spetta unicamente all'oncologo curante.

La chirurgia antitumorale non è sempre applicabile; a ostacolarne la messa in pratica può essere:

L'oncologia chirurgica è un settore molto ampio, che comprende tantissimi tipi di intervento e diverse tecniche per eseguirli . In linea generale, lo scopo della chirurgia oncologica (o chirurgia antitumorale ) è l'eliminazione/asportazione totale del tumore dalla sede di formazione. Tuttavia, purtroppo, tale scopo non è sempre perseguibile e ciò conduce alla cosiddetta recidiva , cioè la ricomparsa del tumore.

Gli anticorpi monoclonali agiscono in modo simile agli inibitori della tirosina-chinasi e agli inibitori della serina/treonina chinasi (anche loro interferiscono con molecole che le cellule tumorali usano per crescere replicarsi), pertanto sono includibili anche nella categoria dei farmaci per la cosiddetta terapia mirata.

Prevenzione

Data il numero di decessi su scala mondiale dovuti ai tumori, la prevenzione di queste malattie è un tema molto sentito e dibattuto.

L'oncologia moderna promuove due tipi di prevenzione dei tumori, entrambi molto importanti, che sono: la cosiddetta prevenzione primaria dei tumori e la cosiddetta prevenzione secondaria dei tumori.

Cosa significa prevenzione primaria dei tumori?

In oncologia, quando i medici parlano di prevenzione primaria si riferiscono alle strategie utili a prevenire la comparsa dei tumori.

Le strategie per la prevenzione primaria dei tumori vertono attorno all'adozione di uno stile di vita all'insegna della salute, quindi:

Non fumare;

Non eccedere con il consumo di alcolici;

Mangiare cibi sani e in modo equilibrato;

Evitare la sedentarietà.

Cosa significa prevenzione secondaria dei tumori?

In oncologia, l'espressione "prevenzione secondaria" fa riferimento alle strategie utili alla cosiddetta diagnosi precoce dei tumori, ossia il riconoscimento dei tumori quando ancora sono nei loro primissimi stadi o quando ancora la natura delle loro cellule non è totalmente alterata.

Le strategie per la prevenzione secondaria dei tumori corrispondono ai test di screening tumorali.

Un test di screening è un esame diagnostico che permette di identificare, in un gruppo di persone considerate a rischio per una determinata malattia, quei soggetti che hanno un'elevata probabilità di soffrire della suddetta patologia; in questo modo, i soggetti a rischio potranno essere sottoposti a indagini più approfondite ed eventualmente a una terapia precoce/preventiva.

In altri termini, un test di screening è un controllo eseguito a tappeto per individuare, tra i potenziali bersagli di una data patologia, i possibili futuri malati, così da poterli indirizzare precocemente a indagini più specifiche ed, eventualmente, a terapie adeguate.

È importante precisare che l'esecuzione di un test di screening non si fonda sulla presenza di sintomi, ma solo ed esclusivamente sull'appartenenza di un individuo a un gruppo di persone a rischio per una certa malattia. Questo vuol dire che i test di screening sono previsti anche per le persone apparentemente sane e in buona salute.

L'oncologia punta sui test di screening soprattutto nell'ambito della prevenzione del tumore al seno (mammografia; oncologia senologica), del tumore del colon-retto (ricerca sangue occulto nelle feci; oncologia gastrointestinale) e del tumore della cervice uterina (pap-test; oncologia ginecologica).