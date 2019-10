L' omero è l' osso pari del corpo umano che costituisce lo scheletro di ciascun braccio . Situato tra scapola (principale osso della spalla ) e ossa dell'avambraccio ( radio e ulna ), partecipa alla formazione di due importanti articolazioni dell' arto superiore : l'articolazione della spalla e l'articolazione del gomito . Per facilitarne lo studio, gli esperti di anatomia lo suddividono in tre porzioni: l'estremità prossimale (o epifisi prossimale), il corpo (o diafisi ) e l'estremità distale (o epifisi distale). L'estremità prossimale è la porzione più vicina alla scapola e con cui si articola, attraverso una sezione chiamata testa. Il corpo è la porzione compresa tra le due epifisi e nella quale trovano inserzione diversi muscoli del braccio . Infine, l'estremità distale è la porzione attigua a ulna e radio, le ossa con cui forma l'articolazione del gomito.

Anatomia

Gli esperti di anatomia individuano nell'omero tre regioni (o porzioni) ossee principali: l'estremità prossimale (o epifisi prossimale), il corpo (o diafisi) e l'estremità distale (o epifisi distale).

Figura: i piani con cui gli anatomisti sezionano il corpo umano. Nell'immagine, è evidenziato, in particolare, il piano sagittale.

Significato anatomico di prossimale e distale

ESTREMITà€ PROSSIMALE DELL'OMERO

Prossimale e distale sono due termini dal significato opposto.Prossimale vuol dire "più vicino al centro del corpo" o "più vicino al punto d'origine". Riferito al femore, per esempio, indica la porzione di quest'osso più vicina al tronco Distale, invece, significa "più lontano dal centro del corpo" o "più distante dal punto d'origine". Riferito (sempre al femore), per esempio, indica la porzione di quest'osso più lontana dal tronco (e più vicina all' articolazione del ginocchio ).

L'estremità prossimale dell'omero è la porzione ossea più vicina alla spalla e che, unendosi a un osso di quest'ultima (nella fattispecie la scapola), forma la sopraccitata articolazione gleno-omerale.

Gli elementi anatomici rilevanti dell'estremità prossimale sono:

La testa . È la parte più prossimale dell'omero. Proiettata in direzione mediale, è una protuberanza ossea che ha la forma di una semi-sfera. Possiede una superficie liscia di natura cartilaginea e ricopre l'importante funzione di articolarsi con la cavità glenoidea (o fossa glenoidea) della scapola e formare l'articolazione della spalla.

. È la parte più prossimale dell'omero. Proiettata in direzione mediale, è una protuberanza ossea che ha la forma di una semi-sfera. Possiede una superficie liscia di natura cartilaginea e ricopre l'importante funzione di articolarsi con la cavità glenoidea (o fossa glenoidea) della scapola e formare l'articolazione della spalla. Il collo anatomico . È una regione di confine tra la testa e le altre strutture dell'epifisi prossimale. È breve e più stretto rispetto alla testa.

. È una regione di confine tra la testa e le altre strutture dell'epifisi prossimale. È breve e più stretto rispetto alla testa. Il tubercolo maggiore . È un processo osseo di discreta grandezza, che si sviluppa in direzione laterale, subito dopo il collo anatomico. Possiede due facce, una anteriore e una posteriore.

La sua funzione è ancorare i capi terminali di tre muscoli dei 4 totali che formano la cosiddetta cuffia dei rotatori: il muscolo sovraspinato, il muscolo sottospinato (o infraspinato) e il muscolo piccolo rotondo (o teres minore).

. È un processo osseo di discreta grandezza, che si sviluppa in direzione laterale, subito dopo il collo anatomico. Possiede due facce, una anteriore e una posteriore. La sua funzione è ancorare i capi terminali di tre muscoli dei 4 totali che formano la cosiddetta cuffia dei rotatori: il muscolo sovraspinato, il muscolo sottospinato (o infraspinato) e il muscolo piccolo rotondo (o teres minore). Il tubercolo minore . È un processo osseo di dimensioni ridotte, in posizione mediale rispetto al grande tubercolo. Ha soltanto una faccia, quella anteriore, e funge da punto d'inserzione per il capo terminale del 4° muscolo della cuffia dei rotatori: il muscolo sottoscapolare.

. È un processo osseo di dimensioni ridotte, in posizione mediale rispetto al grande tubercolo. Ha soltanto una faccia, quella anteriore, e funge da punto d'inserzione per il capo terminale del 4° muscolo della cuffia dei rotatori: il muscolo sottoscapolare. Il solco intertubercolare . È una profonda depressione, situata tra i due tubercoli e percorsa dal tendine della lunga testa del muscolo brachiale. Sul margine superficiale, il solco intertubercolare presenta delle creste, che prendono il nome di labbra. Alle labbra, si ancorano i tendini di tre importanti muscoli: il muscolo pettorale maggiore, il muscolo grande rotondo e il muscolo grande dorsale.

. È una profonda depressione, situata tra i due tubercoli e percorsa dal tendine della lunga testa del muscolo brachiale. Sul margine superficiale, il solco intertubercolare presenta delle creste, che prendono il nome di labbra. Alle labbra, si ancorano i tendini di tre importanti muscoli: il muscolo pettorale maggiore, il muscolo grande rotondo e il muscolo grande dorsale. Il collo chirurgico. È la regione di confine, che separa i tubercoli (situati superiormente) dal corpo dell'omero (inferiormente).

Breve ripasso del piano sagittale e dei concetti di mediale e laterale Mediale e laterale sono due termini dal significato opposto. Tuttavia, per comprendere appieno che cosa vogliono dire, è necessario fare un passo indietro e rivedere il concetto di piano sagittale.

Il piano sagittale, o piano mediano di simmetria, è la divisione antero-posteriore del corpo, divisione dalla quale derivano due metà uguali e simmetriche: la metà destra e la metà sinistra. Per esempio, da un piano sagittale della testa derivano una metà, che comprende l'occhio destro, l'orecchio destro, la narice nasale destra e via dicendo, e una metà, che comprende l'occhio sinistro, l'orecchio sinistro, la narice nasale sinistra ecc.

Ritornando quindi ai concetti mediale-laterale, la parola mediale indica un rapporto di vicinanza al piano sagittale; mentre la parola laterale indica un rapporto di lontananza dal piano sagittale.

Tutti gli organi anatomici possono essere mediali o laterali rispetto a un punto di riferimento. Un paio di esempi chiariscono tale affermazione:

Primo esempio . Se il punto di riferimento è l'occhio, questo è laterale rispetto alla narice nasale dello stesso lato, ma mediale rispetto all'orecchio.

Secondo esempio . Se il punto di riferimento è il secondo dito del piede, tale elemento è laterale rispetto al primo dito (alluce), ma mediale rispetto a tutti gli altri.

CORPO DELL'OMERO

Il corpo è la porzione centrale dell'omero, compresa tra l'estremità prossimale e l'estremità distale.

Sede d'inserzione di diversi muscoli, ha un aspetto cilindrico, superiormente, e una forma prismatica, inferiormente.

Le strutture anatomiche rilevanti del corpo dell'omero sono, di fatto, tre: la tuberosità deltoidea, il foro nutritizio e la scanalatura radiale.

La tuberosità deltoidea è una prominenza ossea, situata poco più in alto della metà, in posizione antero-laterale. La sua funzione è accogliere il capo terminale del muscolo deltoide.

Il foro nutritizio è il canale che permette l'ingresso, nell'omero, dei vasi sanguigni deputati all'ossigenazione e nutrizione dell'omero stesso.

Infine, la scanalatura radiale è una lieve depressione, che percorre in diagonale e con orientamento laterale la sezione posteriore del corpo. Al suo interno, ospita il nervo radiale e l'arteria brachiale profonda. Lateralmente, termina in corrispondenza della tuberosità deltoidea.

Per quanto concerne i muscoli che hanno rapporto con il corpo dell'omero, questi sono: il muscolo coracobrachiale, il muscolo brachiale e il muscolo brachioradiale, sulla sezione ossea anteriore, e la testa mediale e la testa laterale del tricipite brachiale, sulla sezione ossea posteriore.

Le superfici del corpo dell'omero Nel corpo dell'omero, gli anatomisti riconoscono tre superfici: l'antero-mediale, l'antero-laterale e la posteriore. Sulla superficie antero-mediale, ha sede il foro nutritizio; sulla superficie antero-laterale, prende posto la tuberosità deltoide ; infine, sulla superficie posteriore, risiede la scanalatura radiale.

ESTREMITà€ DISTALE DELL'OMERO

L'estremità distale dell'omero è la porzione ossea più vicina all'avambraccio e con le cui ossa forma l'articolazione del gomito. Le ossa dell'avambraccio sono due: ulna e radio.

L'epifisi distale dell'omero possiede diverse importanti strutture anatomiche, le quali, procedendo dall'alto verso il basso, sono:

La cresta sopracondiloidea mediale e la cresta sopracondiloidea laterale;

L'epicondilo mediale e l'epicondilo laterale;

La fossa coronoidea (o fossetta coronoidea), la fossa radiale e la fossa olecranica;

La troclea e il capitulum.

La cresta sopracondiloidea mediale e la cresta sopracondiloidea laterale sono, rispettivamente, il bordo interno e il bordo esterno dell'estremità distale dell'omero. La prima di queste due creste è particolarmente interessante per il fatto che ospita il capo iniziale del muscolo pronatore rotondo; il muscolo pronatore rotondo è un elemento muscolare che termina nell'avambraccio (regione anteriore) e permette determinati movimenti del gomito.

Dalle due creste sopracondiloidee prendono origine gli epicondili: chiaramente, dalla cresta mediale deriva l'epicondilo mediale, mentre dalla cresta laterale deriva l'epicondilo laterale.

Gli epicondili sono due proiezioni ossee percepibili al tatto, da cui nascono diversi muscoli dell'avambraccio: sull'epicondilo mediale, prende posto il tendine dei muscoli flessori (tendine flessore comune); sull'epicondilo laterale, risiede il tendine dei muscoli estensori (tendine estensore comune) e il capo iniziale del muscolo anconeo (sulla faccia posteriore).

La fossa coronoidea e la fossa radiale sono due depressioni che localizzano sulla superficie anteriore dell'estremità distale dell'omero, con la prima in posizione mediale rispetto alla seconda.

Di fatto, hanno sede nell'area ossea anteriore, interposta tra i due epicondili. Durante la flessione dell'avambraccio, la fossa coronoidea riceve il cosiddetto processo coronoideo dell'ulna, mentre la fossa radiale riceve la cosiddetta testa del radio.

La fossa olecranica è una depressione simile alle precedenti, che, però, ha sede sulla superficie posteriore dell'estremità distale dell'omero. In posizione centrale, esattamente tra i due epicondili, ospita l'eminenza dell'ulna nota col nome di olecrano, durante il movimenti di estensione dell'avambraccio.

Troclea e capitulum prendono posto, rispettivamente, sotto la fossa coronoidea e la fossa radiale (quindi la troclea è mediale rispetto al capitulum). Occupanti il margine inferiore dell'epifisi distale, possiedono una superficie liscia di natura cartilaginea, che permette loro di articolarsi con le ossa dell'avambraccio e formare l'articolazione del gomito.

La troclea si articola con l'incavo trocleare dell'ulna, mentre il capitulum con un incavo caratteristico della testa del radio.

Troclea e capitulum presentano alcune sostanziali differenze: la prima ha una forma irregolare e si sviluppa anche posteriormente (N.B: la fossa olecranica le risiede superiormente); la seconda possiede le sembianze di una semi-sfera e presiede la zona antero-inferiore dell'estremità distale.

IRRORAZIONE SANGUIGNA

Internamente, le ossa lunghe, come l'omero (ma anche il femore, la tibia ecc), presentano una ben specifica rete di arterie e vene, che serve a garantire loro il giusto apporto di ossigeno e nutrienti.

Le arterie - cioè in vasi che trasportano il sangue ricco d'ossigeno - sono la cosiddetta arteria nutritizia e le arterie periostee; le vene - cioè i vasi che fanno defluire il sangue povero d'ossigeno - sono la cosiddetta vena nutritizia e le vene periostee.

Nel caso dell'omero, le suddette arterie derivano dall'arteria brachiale, mentre le suddette vene dalla vena brachiale.

L'arteria nutritizia e la vena nutritizia meritano un appunto particolare, in quanto penetrano nel corpo dell'omero, attraverso una struttura nominata in precedenza: il foro nutritizio (noto anche come canale nutritizio).

OSSIFICAZIONE DELL'OMERO

Figura: I vasi nutritizi e il foro nutritizio nelle ossa lunga.

Figura: l'arteria brachiale è il vaso arterioso principale dell'arto superiore, quello da cui derivano i vasi irroranti l'avambraccio, la mano ecc. Decorre parallelamente al plesso brachiale (una formazione reticolare di nervi spinali) e si separa, a livello del gomito (e prima di dar origine a tante piccole diramazioni), in arteria radiale e arteria ulnare.

L'omero deriva dall'attività di otto centri di ossificazione, i quali risiedono in corrispondenza di: corpo, testa dell'omero, tubercolo maggiore, tubercolo minore, capitulum, troclea, epicondilo mediale ed epicondilo laterale.

L'ossificazione procede secondo tappe ben precise, che si possono riassumere in questi brevi punti: