In genere, la frattura dell'olecrano è la conseguenza di un trauma diretto al gomito o di una caduta violenta su un arto superiore completamente esteso.

È da segnalare la gravità della frattura dell'olecrano (composta, scomposta, frammentata, aperta ecc.) è correlata alla severità del trauma o alla violenza della caduta; in altri termini, dipende dalle circostanze causali.

Meno comunemente, la frattura dell'olecrano può essere una frattura da avulsione, ossia dovuta alla contrazione brusca e violenta di un muscolo ancorato all'olecrano, o una frattura da stress, cioè frutto di una sollecitazione traumatica continua dell'olecrano.

SINTOMI DELLA FRATTURA DELL'OLECRANO

La frattura dell'olecrano è responsabile di vari sintomi e segni, tra cui:

Dolore e gonfiore in corrispondenza gomito;

Dolore durante il movimento del gomito;

Difficoltà a muovere il gomito (a causa del forte dolore);

Instabilità del gomito (il paziente ha la sensazione che l'articolazione del gomito non rimanga in sede);

Intorpidimento di uno o più dita della mano (ciò accade quando la frattura coinvolge anche il nervo ulnare).

Nel caso di frattura dell'olecrano di tipo aperto (in cui i frammenti ossei ledono la cute), il paziente corre il rischio di sviluppare un'infezione.

DIAGNOSI DI FRATTURA DELL'OLECRANO

La diagnosi di frattura dell'olecrano si basa sull'esame obiettivo, sull'anamnesi e su una radiografia del gomito.

Il ricorso alla radiografia del gomito è fondamentale per stabilire la precisa entità della frattura, un dato, quest'ultimo, che serve al medico curante per pianificare la terapia più adeguata.

TERAPIA IN CASO DI FRATTURA DELL'OLECRANO

Il trattamento di una frattura dell'olecrano varia in relazione alla gravità dell'infortunio.

Per le fratture dell'olecrano meno gravi (es: fratture composte dell'olecrano), è sufficiente l'immobilizzazione, tramite ingessatura, dell'arto superiore sofferente per un arco di tempo massimo di 6 settimane; per le fratture dell'olecrano più gravi (es: fratture frammentate dell'olecrano), è necessario un intervento chirurgico per ricongiungere i vari frammenti ossei, seguito dall'immobilizzazione tramite gesso.

Borsite Olecranica