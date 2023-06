Olanzapina: a cosa serve ed effetti collaterali

Dal punto di vista chimico, l'olanzapina è una tienobenzodiazepina. È disponibile all'interno di diversi medicinali adatti alla via di somministrazione orale e parenterale per la dispensazione dei quali è necessario presentare apposita ricetta medica.

Inoltre, il medico va informato se il paziente che deve ricevere l'olanzapina soffre di demenza , in quanto l'uso dell'olanzapina in pazienti anziani con demenza non è raccomandato a causa dei gravi effetti collaterali che potrebbero insorgere.

In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con olanzapina in qualsiasi sua forma farmaceutica (per uso orale o per uso parenterale), è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , gli integratori alimentari , i prodotti omeopatici , ecc.

L'olanzapina iniettabile non deve essere usata in concomitanza a benzodiazepine iniettabili . Se è necessario somministrare una benzodiazepina per via parenterale , deve trascorrere un periodo di almeno un'ora dopo la somministrazione dell'olanzapina. Ad ogni modo, il medico saprà come comportarsi.

Per conoscere gi effetti indesiderati più rari e, più in generale, per conoscere nel dettaglio tutti gli effetti indesiderati di un dato medicinale a base di olanzapina, si rinnova l'invito alla lettura del suo foglietto illustrativo e al consulto con il medico.

Di seguito saranno riportati solo alcuni degli effetti indesiderati che possono manifestarsi in seguito all'assunzione dell'olanzapina. Per maggiori dettagli, consultare il medico e il foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere.

L'olanzapina può causare effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione dei farmaci, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

L'olanzapina si mostra, quindi, come un principio attivo antipsicotico, stabilizzante dell'umore ed antimaniacale dotato di un profilo farmacologico ampio in quanto capace di agire su molteplici sistemi recettoriali.

L'olanzapina è un potente antagonista dei recettori D2 della dopamina (DA) e dei recettori 5-HT2A della serotonina (5-HT). Queste due monoamine endogene, infatti, sembrano rivestire un ruolo importante nello sviluppo delle malattie psichiatriche. L'olanzapina, tuttavia, presenta affinità anche per altri tipi di recettori, come i recettori 5-HT2C, 5-HT3 e 5-HT6, i recettori D1, D3,D4, D5, i recettori muscarinici , i recettori istaminici H1 e i recettori adrenergici di tipo alfa-1.

Modo d'uso e posologia

Come somministrare l'Olanzapina?

L'olanzapina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse rivestite o di compresse orodispersibili (cioè che si sciolgono in bocca), così come è disponibile per la somministrazione parenterale in forma di polvere per soluzione iniettabile.

Le compresse rivestite devono essere deglutite intere con acqua, senza masticare, indifferentemente a stomaco vuoto o a stomaco pieno.

Le compresse orodispersibili, invece, vanno sciolte in bocca, oppure possono essere disciolte in un bicchiere pieno d'acqua o in bevande come succo d'arancia, succo di mela, latte o caffè. Dopo aver disciolto la compressa, è necessario mescolare bene e bere immediatamente.

È consigliabile assumere le compresse di olanzapina ogni giorno alla stessa ora.

Per quanto riguarda la somministrazione parenterale, la polvere deve essere disciolta in un apposito solvente - dal medico o dall'infermiere - appena prima della somministrazione che dovrà avvenire tramite iniezione intramuscolare ad opera delle suddette figure sanitarie.

La posologia di olanzapina deve essere stabilita dal medico su base individuale, in funzione del tipo e della gravità della patologia da trattare. Pertanto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite da questa figura sanitaria, sia per quel che riguarda dose di farmaco da assumere e corretta modalità d'impiego, sia per quel che riguarda frequenza della somministrazione e durata del trattamento.