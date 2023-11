Ogni quanto dovresti lavare l'accappatoio?

Mentre con gli abiti che si usano per uscire è più facile capire quando è il momento di lavarli e si è più portati a farlo con regolarità, per quanto riguarda la biancheria non sempre è così automatico e molto spesso i tempi si allungano. In particolare, uno dei capi che più spesso ci si dimentica di lavare e che al contrario si finisce per riappendere e usare infinite volte è l'accappatoio. Tuttavia, anche se solitamente lo si indossa solo per pochi minuti e oltretutto quando si è puliti, visto che lo si usa una volta usciti dalla doccia, non lavarlo con regolarità è in errore che può comportare alcune conseguenze spiacevoli. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Perché lavare regolarmente l’accappatoio Anche se ci si infila l'accappatoio dopo la doccia o il bagno, si deve comunque lavarlo frequentemente. Proprio come qualsiasi altro indumento, infatti, l'accappatoio accumula sporco, olio e residui provenienti dalla pelle quando lo si indossa, che vengono nuovamente trasferiti su di essa all'utilizzo successivo. Questo circolo, oltre ad essere poco gradevole e a vanificare in parte la pulizia data dalla doccia, può preparare il terreno per irritazioni o sfoghi cutanei. Inoltre, assorbendo l'acqua del corpo l'accappatoio rimane spesso umido e con il passare del tempo questo può portarlo a sprigionare un odore sgradevole. Attenzione anche a usare l'accappatoio quando si è influenzati e a non lavarlo prima dell'utilizzo successivo. Anche se le probabilità sono minime, infatti, secondo alcuni studi i germi possono potenzialmente penetrare nel tessuto e rimanere lì per un po'. Secondo i microbiologi ambientali dell'Università dell'Arizona, i virus respiratori possono persistere per giorni e quelli responsabili della costipazione anche per settimane. A rendere gli accappatoio dei ricettacoli di germi anche l'ambiente che li circonda, ovvero il bagno, che essendo spesso caldo e umido rappresenta l'ambiente ideale per la loro proliferazione.

Quanto spesso lavarlo Se la propria abitudine è di tenere addosso l'accappatoio solo per qualche minuto dopo essere uscito dalla doccia e prima di vestirsi, andrebbe lavato con la stessa frequenza con cui si lavano gli asciugamano e quindi circa ogni tre o cinque utilizzi. Questo almeno è quello che consigliano i dermatologi e gli infettivologi americani della New York University School of Medicine. Se invece si passa più tempo con l'accappatoio addosso è bene passare a lavaggi più frequenti, soprattutto se lo si tiene anche per svolgere attività casalinghe fuori dal bagno come cucinare, mangiare o guardare la tv sul divano, tutte azioni che contribuiscono a sporcarlo. Se, infine, si è malati e per tenersi più caldo lo si indossa per tutta la giornata, è bene metterlo a lavare dopo un solo utilizzo.