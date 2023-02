Ogni quanto buttare la biancheria intima e sostituirla

Reggiseno, slip, canotte intime. Ogni quanto tempo andrebbero cambiate, nel senso di disfarsene e sostituire per intero il cassetto dell'abbigliamento intimo? Se è assodato che la biancheria vada cambiata ogni giorno, o tenuta un massimo di tempo limite di due giorni, pulendosi e lavandosi accuratamente ogni volta che ci si reca in bagno, diversa è la questione sul gettare slip e mutande.

Nella scelta dei tessuti migliori per slip, reggiseni e canottiere intime, indistintamente che si tratti di abbigliamento maschile o femminile, è meglio privilegiare tessuti naturali e non sintetici. Anche i pizzi, per quanto piacevoli alla vista, sono tuttavia insidiosi in caso di pelle delicata, incline ad arrossamenti e dermatiti . La salute intima , passa anche attraverso il tessuto degli indumenti che dovranno essere preferibilmente in cotone traspirante, o in seta ( fibroina di seta), anallergico, adatta anche a pelli delicate, e antibatterica.

In merito alle tempistiche, invece, potrebbe bastare un corretto lavaggio, a detemrinati gradi e con determinati detergenti, per debellare la carica batterica presente sui nostri indumenti.

Ciò avviene anche in presenza di un tessuto non idoneo e poco traspirante, che trattiene maggiore quantità di umidità e ostacola il passaggio di aria, impendendo alla pelle di respirare ed essere asciutta.

Prurito , fastidio, rossori e vere e proprie i nfezione intime ricorrenti, possono essere dei campanelli d'allarme in merito all'utilizzo della biancheria intima, la sua composizione e la frequenza con la quale la si cambia. Il tessuto degli sli, infatti, può fungere da covo di batteri e funghi che entrano facilmente a contatto con la pelle e la zona intima. Indossare un corretto abbigliamento intimo è fondamentale per prevenire malattie e infezioni, prestando massima attenzione alle forme e ai materiali che possono favorire lo sviluppo e il proliferare di funghi e batteri.

Ogni quanto cambiare la biancheria intima

Di norma, per un'igiene perfetta e mantenere la zona intima pulita e priva di cattivi odori, si doivrebbe cambiare la biancheria intima una volta al giorno, in riferimento agli slip (per il reggiseno i tempi possono allungarsi anche a tre giorni, se si deterge e si mantiene asciutta la zona del seno e del sottoseno). Mutande, slip, boxer, rappresentano un terreno fertile per batteri e microbi dannosi per la salute.

Gettare nella spazzatura gli indumenti intimi ogni sei mesi, tuttavia, non è una regola che gli specialisti in ginecologia o andrologia, consigliano sostenuta da ragioni valide e scientifiche. Non è necessario buttare l'intimo due volte all'anno, ma lavarlo correttamente. Ecco come: in lavatrice, a 30-40°, con un detergente a ossigeno attivo. In caso di infezioni batteriche, gli slip andranno lavati in lavatrice a 90°, così da debellarne ogni presenza.

Le infezioni più frequenti causate di una scarsa igiene possono essere: