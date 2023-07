Ofloxacina: a cosa serve e quando usarla?

Che cos'è l'Ofloxacina? L'ofloxacina è un antibatterico di sintesi appartenente alla classe dei chinoloni. Più precisamente, l'ofloxacina è un fluorochinolone ed esercita un'attività di tipo battericida, cioè è in grado di uccidere le cellule batteriche. L'ofloxacina è impiegata nel trattamento delle infezioni degli occhi, per tale ragione, è disponibile sotto forma di formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione oculare. Per l'acquisto dei medicinali che la contengono, è necessario presentare la ricetta medica. Esempi di medicinali contenenti Ofloxacina Dunaflot®

Eukinoft®

Exocin®

Floxigen®

Monofloxofta®

Multifloxofta®

Ocuflox®

VisuAb® Shutterstock Ofloxacina - Struttura chimica

A cosa serve la Ofloxacina? L'utilizzo della ofloxacina è indicato per: Il trattamento di infezioni oculari esterne causate da patogeni sensibili all'ofloxacina che provocano infiammazioni a carico di diversi distretti oculari, quali: Congiuntiviti; Cheratocongiuntiviti; Blefariti; Blefarocongiuntiviti; Dacriocistiti; Cheratiti; Meibomiti.

causate da infezioni; La prevenzione delle infezioni oculari in seguito ad interventi chirurgici.

Sovradosaggio da Ofloxacina Qualora si sospetti di aver somministrato una dose eccessiva di ofloxacina, bisogna sciacquare l'occhio con abbondante acqua. In caso di ingestione accidentale di ofloxacina, invece, è necessario contattare subito il medico e recarsi nel più vicino centro ospedaliero.

Come agisce l'Ofloxacina? Meccanismo d'azione della Ofloxacina L'ofloxacina è un chinolone e, come tale, esercita la sua azione antimicrobica inibendo l'enzima batterico DNA girasi (o topoisomerasi II). Tale enzima è coinvolto nei processi di superavvolgimento e disavvolgimento del DNA e svolge un ruolo fondamentale nella replicazione della cellula batterica. Inibendo la DNA girasi, l'ofloxacina determina un blocco dell'attività cellulare condannando così il batterio a morte certa.

Modo d'uso e posologia Come somministrare l'Ofloxacina? L'ofloxacina è disponibile per la somministrazione per via oculare, sotto forma di collirio e unguento oftalmico. Durante la terapia con il farmaco, ci si deve attenere strettamente alle indicazioni fornite dal medico, sia per quanto riguarda la quantità di ofloxacina da assumere, sia per quanto riguarda la frequenza delle somministrazioni e la durata dello stesso trattamento. Per il corretto modo d'uso di ciascun medicinale a base di ofloxacina, si raccomanda di seguire le indicazioni mediche e le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo dello stesso medicinale.

Uso in gravidanza e allattamento L'Ofloxacina può essere usata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Qualora fosse necessario iniziare una terapia a base di ofloxacina, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della propria condizione. Questo perché l'uso dell'ofloxacina è sconsigliato in questa categoria di pazienti. Inoltre, alcuni medicinali che contengono il principio attivo sono espressamente controindicati durante la gravidanza. Per quel che riguarda le madri che allattano al seno, il medico potrà valutare se sospendere l'allattamento a favore del trattamento con il principio attivo o viceversa, tenendo in considerazione del beneficio atteso per la madre derivante dall'uso del farmaco e del beneficio per il neonato di essere alimentato con latte materno.