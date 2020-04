Offerte Amazon Aprile 2020: leggere e ascoltare musica gratuitamente

Ogni mese Amazon propone tantissime offerte, articoli a prezzo scontato in tutte le sezioni dell'e-commerce. Esistono varie tipologie di sconti, ci sono, ad esempio, le offerte del giorno, le offerte lampo, le offerte in vetrina e le offerte dedicate esclusivamente a chi è cliente Amazon Prime .

Kindle Unlimited: 2 mesi di letture gratis

Chiunque abbia supporti come smartphone o pc può approfittare di un'altra occasione molto interesante: 2 mesi di prova gratuiti di Kindle Unlimited, il servizio che permette di leggere quando vuoi, scegliendo tra oltre un milione di titoli. Non male, vi pare? Naturalmente il modo migliore per godere di questa offerta è possedere un Kindle, indubbiamente il device più comodo per leggere, ma non c'è alcun vincolo di acquisto, si può tranquillamente utilizzare il supporto che già si possiede.

L'offerta, che è valida fino al 30 aprile, consente di leggere tutti i libri del catalogo Kindle Unlimited completamente gratis. E' perfetto per chi, appunto, vuole sperimentare prima di sottoscrivere una eventuale forma di abbonamento.

Se dopo il periodo di prova, rimarrete soddisfatti, potrete iscrivervi al servizio Kindle Unlimited a un costo di 9,99 e mantenere tutti i vantaggi che questo comporta. E' comunque possibile disdire l'abbonamento in qualsiasi momento. Qui tutte le condizioni dell'offerta.

Consigli di lettura per Sportivi e amanti del Benessere

Ecco qualche titolo che potrebbe interessarvi per cominciare a testare le potenzialità di Kindle Unlimited.