Occhi secchi in inverno: cause e rimedi

Non è poi così difficile accorgersi di una maggior secchezza oculare nei mesi freddi. Gli occhi asciutti e secchi sono più frequenti in inverno e in primavera, in quanto i cambiamenti stagionali , come una minore umidità interna e forti venti, possono portare ad inaridire l'occhio, provocando disagio, arrossamenti e bruciore. Esistono semplici rimedi da mettere in pratica nel quotidiano, e trattamenti in grado di ridurre i sintomi pruriginosi e talvolta dolorosi che si manifestano in caso di occhi asciutti. Bruciore, sensazione di affaticamento, dolore e prurito , desiderio di sfregolio, irritazione e disagio nell'indossare le lenti a contatto . La causa è l'assenza di lacrime : l'occhio non è abbastanza inumidito e, di conseguenza, si irrita.

L'inverno mette a dura prova gli occhi. Non è soltanto il freddo a provocare secchezza e bruciore all'organo visivo, ma anche le fonti di calore: l'aria calda e asciutta che esce da termosifoni, pome di calore, o riscaldamento in macchina, ad esempio, può portare a una minore umidità dell'occhio.

Così come per tante altre parti del corpo, anche l'occhio, durante i mesi invernali , può risentire delle temperature più rigide, soprattutto in mancanza di condizioni di umidità e in presenza di vento. La causa della secchezza oculare è da imputare infatti nella produzione carente o nella scarsa qualità delle lacrime. L'occhio non è abbastanza lubrificato, e si avvertirà una sensazione simile alla presenza di sabbia che sfrega (anche se ovviamente non c'è).

Rimedi occhi secchi in inverno

In caso di occhi irritati, secchi ed arrossati, esistono alcuni pratici rimedi che includono:

Lacrime artificiali. Le lacrime artificiali sono un metodo per ripristinare l'idratazione e l'umidità naturale degli occhi. Si trovano spesso tra i farmaci da banco nella maggior parte delle farmacie o parafarmacie. Quando si indossano le lenti a contatto, bene assicurarsi di acquistare un prodotto adatto al caso specifico. Gli esperti consigliano di applicare le lacrime artificiali più volte durante il giorno (anche fino a cinque o sei volte). Leggere attentamente l'etichetta del collirio: se le gocce contengono conservanti, applicarle più frequentemente può irritare gli occhi. Chiedere comunque al medico curante o all'oculista quali sono i trattamenti più indicati in caso di secchezza oculare.

Unguenti per gli occhi. Gli unguenti per gli occhi da banco possono aiutare a trattare la secchezza oculare. Questi sono, in sintesi, dei colliri da applicare all'attaccatura delle ciglia inferiori. Sono formulazioni corpose e dense, come una sorta di pomata che, per un maggior comfort, possono essere applicati prima di andare a dormire, così da ridurre la probabilità che gli unguenti per gli occhi offuschino la vista. Si trovano anch'essi in farmacia.

Umidificatori per interni. Un fattore chiave che contribuisce alla secchezza oculare invernale è l'uso di termosifoni o pompe di calore in casa. Anche se è pratica abbastanza scontata, un buon rimedio può essere quello di mettere un umidificatore per interni per ripristinare un po' di umidità nell'aria. Alcuni accorgimenti utili sugli umidificatori: è fondamentale tenerli puliti e lontano dalle mani dei bambini (sono spesso in ceramica e potrebbero cadere e tagliare). L'umidità negli umidificatori può attirare naturalmente muffe e batteri, che possono trasformare l' umidificatore altrimenti utile in un terreno fertile per le malattie. Per tale ragione è importante pulirli regolarmente.

Impacchi caldi. Quando gli occhi sono molto irritati e arrossati, l'applicazione di impacchi caldi può aiutare a ridurre il rossore e il disagio. Immergere un panno in acqua tiepida e applicare sugli occhi per circa 10 minuti per lenire e decongestionare gli occhi.