Occhi rossi: i Rimedi Naturali che migliorano l’irritazione

Introduzione Vento, sole, make up, infezioni virali e batteriche, uso prolungato e scorretto delle lenti a contatto: sono tanti i fattori e le malattie che possono irritare e arrossare gli occhi. Si tratta di una problematica fastidiosa che può avere diverse ripercussioni, ma esistono alcune soluzioni naturali che aiutano a migliorarla.

Le cause più comuni di occhi rossi Congiuntivite : si tratta dell'arrossamento e del gonfiore della congiuntiva, la membrana semitrasparente che riveste la superficie interna delle palpebre e la parete anteriore dell'occhio, che può causare bruciore, prurito, lacrimazione e dolore. Può essere dovuta a cause infettive come virus o batteri, o indotto da allergeni o corpi estranei come polvere.

: si tratta dell'arrossamento e del gonfiore della congiuntiva, la membrana semitrasparente che riveste la superficie interna delle palpebre e la parete anteriore dell'occhio, che può causare bruciore, prurito, lacrimazione e dolore. Può essere dovuta a cause infettive come virus o batteri, o indotto da allergeni o corpi estranei come polvere. Altre malattie dell'occhio, come blefarite .

. Esposizione ad agenti irritanti , come vento, sole, granelli di sabbia, make up.

, come vento, sole, granelli di sabbia, make up. Allergie.

Rimedi per occhi rossi Le lacrime artificiali

Gli impacchi locali

I lavaggi

I bendaggi freddi

Le erbe

La dieta corretta

Attenzione al Pc

Niente Tv al buio Gli occhi rossi e irritati sono un disturbo fastidioso che crea disagio e può impedire di svolgere le normali attività. Per migliorare la situazione si può ricorrere a diverse soluzioni naturali. Eccone alcune molto indicate.

Le lacrime artificiali Le lacrime artificiali e i colliri lubrificanti sono ottimi sintomatici in caso di occhi rossi, indipendentemente dalla causa: infatti, aiutano ad alleviare prurito, arrossamento e fastidio. In caso di congiuntivite allergica, possono essere usati per diluire gli allergeni sulla superficie dell'occhio e per creare una barriera agli stessi allergeni. In caso di occhio rosso, spesso il film lacrimale (gli strati che ricoprono la cornea che compongono le lacrime) è significativamente interrotto, causando secchezza oculare e pruriginosa. Le lacrime artificiali offrono sollievo da questa secchezza.

Gli impacchi locali Se gli occhi rossi sono associati a palpebre gonfie, si possono fare degli impacchi locali con una soluzione preparata con 30 grammi di radici d'altea e un litro d'acqua (far bollire qualche minuto, filtrare, raffreddare e applicare con una garza). Ripetere anche due-tre volte al giorno fino a necessità.

I lavaggi Quando l'occhio è irritato, è importante procedere con un'accurata pulizia utilizzando delle garze imbevute monouso. Possono essere molto utili anche gli impacchi a base di Camomilla, Fiordaliso o Euphrasia, che hanno azione lenitiva e decongestionante. Basta mettere 10 g di erba in infusione in una tazza di acqua bollente per qualche minuto, poi raffreddare. Quindi, filtrare, immergere una garza e applicare sugli occhi anche più volte al giorno.

I bendaggi freddi Per lenire gli occhi rossi e irritati sono ottimi i bendaggi con un panno freddo o una maschera per gli occhi: si tratta di un rimedio che allevia il dolore, il gonfiore e il prurito. Per prima cosa, sterilizzare dell'acqua facendola bollire e lasciandola raffreddare. Quindi, immergere nell'acqua sterilizzata un panno pulito, strizzarlo e riporlo in frigorifero. Una volta freddo, metterlo sopra gli occhi chiusi per 10 minuti. In alternativa, è possibile refrigerare una maschera per gli occhi in gel da banco.

Le erbe Per migliorare il gonfiore e il rossore locale si può utilizzare il macerato glicerico di Ribes nigrum, l'antinfiammatorio gemmoterapico per eccellenza. Prendere 50 gocce in poca acqua due volte al dì per almeno due-tre settimane. Si può usare anche l'Artiglio del diavolo, che ha azione antidolorifica e antiedemigena. Prendere 40 gocce di tintura madre tre volte al dì per circa due settimane. Ottima anche la Camomilla, che lenisce i dolori, sgonfia e calma eventuali bruciori: prendere una-due compresse, due-tre volte al giorno fino al bisogno.

Attenzione al Pc e alla Tv Fare alcune pause durante l'utilizzo del Pc. La legge prevede una pausa di 10 minuti ogni due ore: basta semplicemente distogliere lo sguardo dal monitor e guardare altrove, per esempio occupando quel lasso di tempo per fare telefonate, discutere coi colleghi, andare in bagno. Indipendentemente dal modello di televisore scelto, è importante non guardare la Tv al buio, altrimenti l'occhio si affatica molto per seguire ciò che appare sullo schermo. La cosa migliore sarebbe posizionare una lampada dietro al divano, di fronte alla Tv, ma in maniera che non si rifletta nello schermo.