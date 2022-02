Nutrizionista, dietista, dietologo: quali differenze?

Differenze nella formazione accademica

Prima di tutto, le tre professioni legate alla scienza alimentare differiscono per titolo di studio. Il Dietista è colui che ha conseguito una laurea in Dietistica triennale. Il dietista può elaborare le diete prescritte dal medico, collaborare in un team nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, e svolgere attività di educazione alimentare. Il Dietologo, invece, è un medico, che ha quindi conseguito una laurea in Medicina e poi la specializzazione in Scienze dell'alimentazione (della durata di quattro anni). Il dietologo è colui che formula una diagnosi e l'inquadramento clinico del paziente. Successivamente prescrive la dieta in caso di malattie o di disturbi che concernono l'alimentazione, e, in aggiunta, eventuali farmaci specifici.

Il nutrizionista è, un titolo di studio che si consegue post laurea, come specializzazione in Scienze dell'alimentazione. Generalmente è il completamento di studi di diversi biologi e farmacisti. Non è una vera e propria figura professionale, se non a completamento di un'altra professionalità: dietista-nutrizionista, farmacista-nutrizionista, biologo-nutrizionista.

Il nutrizionista analizza le caratteristiche igienico-sanitarie degli alimenti; formula piani nutrizionali e svolge interventi di educazione alimentare anche in ambito scolastico. Non può, tuttavia, effettuare delle diagnosi e prescrivere dei farmaci, competenze che detengono solo i dietologi in quando laureati in medicina.