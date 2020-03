Nuovo Coronavirus e Gravidanza: i Rischi per Madre e Feto

Il contenuto di questo articolo si basa su informazioni pubblicate nel sito ufficiale della Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ( RCOG ) e in un articolo del College of American Pathologists, presente su Pubmed.

Questo articolo ha l'intento di riportare le osservazioni e i dati raccolti finora in merito agli effetti di COVID-19 durante la gravidanza , sia per quanto riguarda la madre, sia per quanto concerne il feto. Occorre precisare che si tratta di evidenze preliminari, relative ai primi mesi della diffusione di SARS-CoV-2; per maggiori certezze, serviranno studi ulteriori e su una più ampia scala temporale. Solo il tempo, quindi, potrà chiarire se effettivamente quanto emerso finora in merito alle conseguenze di COVID-19 in gravidanza è un dato vero oppure no.

Del resto, non poteva che essere così: la gravidanza comporta una riduzione delle difese immunitarie della donna (in quanto queste si impegnano anche a proteggere il feto ) e una conseguente maggiore suscettibilità alle infezioni; inoltre, è risaputo che, se contratte durante la gestazione, certe malattie infettivi virali e non solo possono trasmettersi dalla madre al feto ed avere su quest'ultimo conseguenze gravissime, talvolta perfino fatali (a tal proposito, si pensi al citomegalovirus , alla rosolia , alla toxoplasmosi , all' epatite B ecc.).

Effetti

Effetti di COVID-19 sulle Donne Incinte

Al momento, non sembra che, sulle donne incinte, comprese quelle con disturbi dovuti alla loro particolare condizione (es: preeclampsia, diabete gestazionale ecc.), l'infezione da coronavirus SARS-CoV-2 abbia conseguenze più gravi di quelle osservate nella maggior parte delle persone adulte sane; i dati raccolti finora, infatti, hanno evidenziato che le donne in gravidanza malate di COVID-19 tendono a sviluppare una sintomatologia lieve (comprendente per lo più febbre, raffreddore e tosse secca) e a superare l'infezione, esattamente come accade per la maggioranza degli adulti in salute.

Queste prime evidenze, quindi, suggeriscono che, per le donne incinte, il rischio di polmonite e insufficienza respiratoria correlato a COVID-19 sia uguale a quello che corre soggetto adulto sano.

Alla luce di quanto detto finora, vale la pena ricordare che, dati alla mano, l'infezione da coronavirus SARS-CoV-2 è particolarmente pericolosa per gli anziani, gli individui con immunodepressione, i diabetici e le persone con una malattia cardiaca o polmonare di tipo cronico.

Importante! Anche uno studio dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), condotto su 147 donne incinte, ha confermato quanto sopra riportato: la gravidanza non aumenta il rischio che COVID-19 sfoci in una grave polmonite.

Effetti di COVID-19 sul Feto

Attualmente, non esistono prove a favore del fatto che l'infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza aumenti il rischio di aborto spontaneo.

Non esistono, inoltre, evidenze della trasmissione verticale di COVID-19 dalla madre al feto, né per via transplacentare (in corso di gravidanza), né attraverso il cosiddetto canale del parto (durante il parto); inizialmente, quest'ultima osservazione era in dubbio, in quanto, in Cina, agli esordi dell'epidemia, le autorità sanitarie avevano individuato due casi di neonati infetti; le indagini successive, tuttavia, hanno dimostrato che era più verosimile pensare che i due bambini avessero contratto l'infezione dopo il parto, a seguito del contatto ravvicinato con soggetti ammalati di COVID-19.

È da segnalare, infine, che, sempre in Cina, alcune donne incinte affette da COVID-19 si sono rese protagoniste di parto prematuro; per carenza di informazioni più precise a riguardo, però, non è ancora chiaro se ciò sia stato dovuto all'infezione oppure a una scelta sanitaria, al fine di preservare la salute della madre.

Quanto sopra riportato rappresenta per lo più un quadro confortante; tuttavia, c'è un aspetto molto importante da considerare: la maggior parte dei casi osservati riguardava donne incinte in una fase avanzata della gravidanza (tra la 30esima e la 40esima settimana).

Recentemente, da quando SARS-CoV-2 ha raggiunto anche il Regno Unito, le autorità sanità anglosassoni hanno dato il via a una sorveglianza in tempo reale sulle donne incinte e sui neonati che si ammalano di COVID-19, al fine di comprendere appieno le effettive conseguenza di questa infezione.