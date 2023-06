Norfloxacina: a cosa serve e quando si usa?

Che cos'è la Norfloxacina? La norfloxacina è un antibatterico appartenente alla classe dei chinoloni. Più precisamente, la norfloxacina è la capostipite dei fluorochinoloni ed è dotata di attività battericida, cioè è in grado di uccidere le cellule batteriche. È commercializzata in formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione per via orale e per via oculare. I medicinali che la contengono, per essere venduti, necessitano di presentazione di apposita ricetta medica. Esempi di medicinali contenenti Norfloxacina Naflox®

Norfloxacina Abc®

Norfloxacina Eg®

Norfloxacina Sandoz® Shutterstock Norfloxacina - Struttura chimica

A cosa serve la Norfloxacina? La norfloxacina per uso orale è indicata nel trattamento di infezioni delle alte e basse vie urinarie (come cistite, pielite, cistopielite, pielonefrite). La norfloxacina in forma di collirio è indicata per il trattamento di infezioni superficiali dell'occhio e dei suoi annessi provocate da batteri patogeni sensibili alla norfloxacina.

Sovradosaggio da Norfloxacina Qualora si sospetti di aver assunto una dose eccessiva di norfloxacina per via orale, è necessario contattare immediatamente il medico o recarsi nel più vicino ospedale, avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto. Può essere necessario ricorrere allo svuotamento gastrico. Qualora si somministrino troppe gocce di collirio a base di norfloxacina - o qualora il collirio venga ingerito accidentalmente - è necessario contattare immediatamente il medico che deciderà il da farsi.

Come funziona? Meccanismo d'azione: come agisce la Norfloxacina? La norfloxacina, come tutti i chinoloni, inibisce la DNA girasi e la topoisomerasi IV. La DNA girasi e la topoisomerasi IV sono enzimi batterici coinvolti nei processi di superavvolgimento, disavvolgimento, taglio e saldatura dei due filamenti che costituiscono il DNA del batterio stesso. Con l'inibizione di questi due enzimi, la cellula batterica non è più in grado di accedere alle informazioni contenute nei propri geni. Così facendo, tutti i processi cellulari (compresa la replicazione) vengono interrotti e il batterio muore.

Dose e modo d'uso Come si assume la Norfloxacina? La norfloxacina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di capsule e compresse e per la somministrazione oculare sotto forma di collirio. Le compresse e le capsule vanno deglutite intere con un bicchiere d'acqua, nelle dosi e nei modi prescritti dal medico, un'ora prima, o due ore dopo, l'assunzione di cibi, latte o prodotti caseari. Il collirio deve essere instillato nell'occhio secondo el indicazioni del medico e secondo el istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale. La posologia di norfloxacina verrà stabilita dal medico; pertanto - indipendentemente dalla via di somministrazione - il farmaco contenente il principio attivo deve essere assunto seguendo rigorosamente le indicazioni fornite dal medico, sia per quanto riguarda la quantità di farmaco da utilizzare e la frequenza delle somministrazioni, sia per quanto riguarda il corretto modo d'uso e la durata del trattamento.

Uso in gravidanza e allattamento La Norfloxacina può essere usata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Poiché la norfloxacina può avere effetti negativi sul feto, le donne in gravidanza - sia accertata che sospetta - così come le donne che stanno pianificando una gravidanza devono evitare l'uso di questo principio attivo. Allo stesso tempo, poiché la norfloxacina viene escreta nel latte materno e può avere effetti dannosi sul neonato, le donne che allattano al seno devono evitare di utilizzarla. Per quel che riguarda il collirio a base di norfloxacina, l'uso ne è sconsigliato sia nelle donne in gravidanza che nelle madri che allattano al seno.