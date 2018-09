Un nodulo polmonare può avere una natura benigna oppure maligna; nel primo caso (natura benigna), presenta nell'elenco delle possibili cause condizione come la tubercolosi, l'istoplasmosi, l'aspergillosi, la sarcoidosi, l'artrite reumatoide e alcuni particolari tipi di tumore benigna; nel secondo caso (natura maligna), invece, è il risultato di processi cancerosi (è, cioè, un tumore maligno).

I noduli polmonari hanno la tendenza a essere asintomatici, tranne quando sono di grandi dimensioni.

Per identificare un nodulo polmonare, è fondamentale ricorrere alla diagnostica per immagini, in particolare all'RX-torace o alla TAC toracica.

L'approccio terapeutico a un nodulo polmonare varia in relazione alla natura della formazione: se per i noduli polmonari benigni non serve alcun trattamento specifico, per i noduli polmonari maligni è indispensabile ricorrere all'asportazione chirurgica.