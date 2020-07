Generalità Che cos'è la Nistatina e Caratteristiche generali La nistatina è un farmaco antibiotico ad azione antimicotica (o antifungina) che fu isolato per la prima volta da colture di Streptomyces noursei. Shutterstock Nistatina - Struttura Chimica Si tratta di un principio attivo particolarmente utile per il trattamento delle micosi di cute e mucose (incluse quelle genitali). La nistatina è disponibile all'interno di medicinali per uso orale in forma di sospensione orale. In associazione al nifuratel - un chemioterapico antibatterico di sintesi - invece, la nistatina è disponibile in medicinali adatti al trattamento di affezioni vulvovaginali. Più precisamente, questi medicinali sono formulati come capsule vaginali, ovuli vaginali o creme vaginali. I medicinali contenenti solo nistatina per uso orale sono classificati come farmaci di fascia A, pertanto, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). I medicinali contenenti nistatina in associazione a nifuratel per uso vaginale, invece, sono classificati come farmaci di fascia C - pertanto, il loro costo è a totale carico del cittadino - e possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile. (RR). Esempi di Medicinali contenenti Nistatina Mycostatin®

Inimur Complex® (in associazione a nifuratel)

Macmiror Complex® (in associazione a nifuratel) Lo sapevi che… La nistatina viene usata anche in ambito veterinario. La si può trovare in specifici medicinali - in forma di gocce auricolari e in associazione ad altri principi attivi - per il trattamento di otiti esterne causate da infezioni sostenute da funghi e batteri sensibili ai principi attivi contenuti nel medicinale.

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Nistatina: quando e perché si usa? L'utilizzo della nistatina per via orale è indicato: Nella prevenzione e nel trattamento delle infezioni della bocca provocate da funghidel genere Candida in pazienti sia pediatrici (da un mese di vita a 18 anni di età) che adulti;

provocate da funghidel genere Candida in pazienti sia pediatrici (da un mese di vita a 18 anni di età) che adulti; Nella prevenzione delle infezioni del cavo orale provocate da Candida albicans(mughetto o candidiasi orale) nei neonati fino a un mese di vita, specialmente in quelli le cui madri presentavano colture positive del secreto vaginale. La nistatina in associazione a nifuratel per via locale, invece, trova impiego nel: Trattamento polivalente delle affezioni vulvovaginali causate da microorganismi patogeni come funghi appartenenti al genere Candida, Trichomonas vaginalis (un protozoo) e batteri.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Nistatina La nistatina agisce principalmente localmente, pertanto, il suo impiego non è indicato per il trattamento delle infezioni fungine sistemiche. Qualora durante la terapia con nistatina attraverso qualsiasi via di somministrazione compaia un qualsiasi tipo di reazione allergica, il trattamento con il farmaco deve essere immediatamente interrotto e il medico subito allertato. Prima di iniziare il trattamento con nistatina per via orale e per tutta la sua durata, è necessario mantenere una buona igiene orale. Per quanto riguarda l'uso della nistatina in associazione a nifuratel a livello vaginale, invece, ricordiamo che l'uso degli ovuli, delle capsule molli e delle creme vaginali - soprattutto se prolungato - può causare fenomeni di sensibilizzazione. Inoltre, durante l'uso di questi medicinali, è necessario astenersi dai rapporti sessuali.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Nistatina e Altri Farmaci Non sono stati riportati casi di interazioni con altri farmaci in seguito alla somministrazione di nistatina. Probabilmente ciò è dovuto allo scarso assorbimento sistemico del farmaco stesso. In qualsiasi caso, prima di iniziare il trattamento con nistatina, è bene informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Effetti Collaterali Quali Effetti Indesiderati può causare la Nistatina? La nistatina, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto. Effetti Indesiderati della Nistatina per via orale Reazioni allergiche che possono manifestarsi con: Eruzioni cutanee; Orticaria; Angioedema; Sindrome di Stevens-Johnson.

Disturbi gastrointestinali come nausea, vomito, diarrea e fastidio addominale.

Disturbi della pelle come eruzioni cutanee e orticaria. Effetti Indesiderati della Nistatina e Nifuratel per via vaginale Fenomeni di sensibilizzazione, specie in seguito ad uso prolungato;

Reazioni allergiche che si possono manifestare con eruzioni cutanee;

Dermatite;

Orticaria;

Bruciore vaginale;

Prurito vaginale. NOTA BENE Per informazioni più dettagliate in merito agli effetti indesiderati specifici dei medicinali a base di nistatina, si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere. Sovradosaggio da Nistatina per via orale In caso di assunzione di una dose eccessiva di nistatina per via orale possono manifestarsi nausea e disturbi a carico del sistema gastrointestinale. Qualora si sospetti o si abbia la certezza di un sovradosaggio da nistatina, è necessario contattare subito il medico o recarsi nel più vicino centro ospedaliero.

Come Agisce Come Funziona la Nistatina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La nistatina esercita la sua azione antimicotica alterando la membrana cellulare dei funghi. Questo principio attivo, infatti, possiede una grande affinità per le membrane contenenti ergosterolo, quali sono, appunto, quelle dei funghi. Più nel dettaglio, la nistatina è capace di inserirsi all'interno della membrana cellulare e di aumentarne la permeabilità. A causa di tale aumento di permeabilità, le cellule fungine perdono costituenti per loro essenziali (come ioni e piccole molecole organiche) e, di conseguenza, muoiono. Il nifuratel, invece, è un principio attivo dotato di azione antibatterica nei confronti di diversi tipi di microorganismi, di azione antiprotozoaria (utile anche contro Trichomonas vaginalis) e di azione antimicotica.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Nistatina e in Quali Dosi? Come accennato, la nistatina è disponibile in medicinali per uso orale (sospensione orale) e in associazione a nifuratel in medicinali per uso vaginale. Per la somministrazione di entrambi questi tipi di medicinali, è necessario seguire le indicazioni fornite dal medico e riportate sui rispettivi foglietti illustrativi. Di seguito, verranno comunque fornite alcune informazioni in merito. Nistatina per via orale Prevenzione e trattamento delle infezioni della bocca provocate da Candida in adulti, adolescenti e bambini dai 2 ai 18 anni di età La dose solitamente impiegata è di 400.000-600.000 U.I. quattro volte al giorno. Se il medico lo ritiene necessario può incrementare la dose somministrata. Prevenzione e trattamento delle infezioni della bocca provocate da Candida nei lattanti da un mese ai due anni di età La dose solitamente impiegata è di 200.000 U.I. quattro volte al giorno. Se necessario, il medico può incrementare tale dose. Prevenzione e trattamento delle infezioni della bocca provocate da Candida (mughetto) nei neonati fino ad un mese di età La dose solitamente impiegata è di 100.000 U.I. una volta al dì, instillate direttamente in bocca con il contagocce. Nota: agitare bene la sospensione orale prima dell'uso. Il medicinale va somministrato ponendo metà dose in ciascun lato della bocca e mantenendola il più a lungo possibile prima di deglutirla. Per maggiori informazioni in merito a corretto modo d'uso e tempo di utilizzo, consultare il medico e leggere con attenzione il foglietto illustrativo del medicinale. Nistatina e Nifuratel in crema vaginale La dose abitualmente impiegata è di 2,5 g di crema - una o due volte al dì - da introdurre in vagina la sera e/o al mattino. La crema deve essere applicata utilizzando l'apposita siringa dosatrice. Nistatina e Nifuratel ovuli vaginali La dose solitamente impiegata è di un ovulo al giorno, o secondo prescrizione medica, da inserire profondamente in vagina. Nistatina e Nifuratel capsule molli vaginali Generalmente, la dose raccomandata è di una capsula molle al giorno, o secondo prescrizione medica, da inserire profondamente in vagina.

Gravidanza e Allattamento La Nistatina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'utilizzo della nistatina da parte di donne in gravidanza dovrebbe essere effettuato solo se indispensabile e solo se prescritto dal medico, dopo un'attenta valutazione del rapporto fra i potenziali benefici attesi per la madre e i potenziali rischi per il feto. In ogni caso, prima di assumere la nistatina, sia le donne in gravidanza sia le madri che stanno allattando al seno, devono assolutamente chiedere consiglio al medico o al ginecologo.