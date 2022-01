In realtà, anche se la paura della vittoria è tipica degli sportivi, può riguardare qualunque tipo di professione e di attività che preveda competizione e messa in gioco : per esempio, possono soffrire di nikefobia anche manager, imprenditori, agenti di commercio, influencer e così via. Qualsiasi persona che stia affrontando una sfida o voglia raggiungere un obiettivo ambizioso, dunque, può aver paura di vincere, ossia di tagliare il suo traguardo.

L'obiettivo di ogni atleta - professionista e non - dovrebbe essere quello di raggiungere ottimi risultati in termini di prestazione e di successi. Eppure, anche se sembra paradossale, ci sono sportivi che hanno paura di vincere e che, a causa di questo blocco, mettono inconsciamente in atto dei comportamenti auto-sabotanti che impediscono loro di raggiungere la vetta. In termini tecnici, questo timore è chiamato nikefobia , una parola che deriva dal greco ed è composta da nike, letteralmente vittoria, e phobos, che significa fobia .

Il soggetto che soffre di nikefobia avrebbe tutte le carte in regola per vincere, ma non ce la fa. Il mancato successo, dunque, non dipende da un'obiettiva mancanza di capacità, da un inadeguato allenamento, da limiti insuperabili, ma da atteggiamenti e comportamenti disfunzionali che l'individuo coinvolto mette involontariamente in atto per non raggiungere quel traguardo che tanto lo spaventa.

Come si manifesta

La nikefobia può manifestarsi in tanti modi diversi. La persona colpita, per esempio, può rimandare continuamente gare e appuntamenti importanti, finendo con il soffocare il proprio valore senza esprimerlo mai. In moltissimi casi, compie atti di auto-sabotaggio e ha pensieri disfunzionali e auto-distruttivi, magari a pochi passi dal raggiungimento del successo: per esempio, può creare degli ostacoli dal nulla o infortunarsi volontariamente (anche se non in maniera conscia), così da avere la giustificazione perfetta ai propri occhi e agli occhi degli altri per poter mollare. Non di rado, sente una voce interiore che dice cose del tipo: "non ce la fai, non ci riesci, gli altri sono migliori di te".

Se un atleta con nikefobia vince può provare un senso di colpa e di vergogna perché è convinto di non meritarsi il successo e considerare il traguardo raggiunto una cosa che è ben oltre le sue capacità.

La paura di vincere può causare anche sintomi fisici, come ansia, palpitazioni, insonnia, tachicardia, sudorazione abbondante.

Non di rado, chi soffre di nikefobia ha prestazioni di gran lunga migliori negli allenamenti, ma poi si blocca nel corso delle gare. Dall'esterno, questi soggetti appaiono come bloccati e inspiegabilmente incapaci di andare avanti. Possono anche assentarsi dalle gare più importanti per le più svariate ragioni.

La paura di vincere può portare perfino ad autoisolarsi e ad autoescludersi dal gruppo.