Nevralgia del trigemino: cos’è? Cause e sintomi

Il V paio di nervi cranici (uno per ciascun lato del volto) sono deputati a trasmettere al cervello gli stimoli della sensibilità e ricevere da questo gli impulsi motori. Il nervo trigemino è, infatti, costituito da fibre motorie e sensitive .

Le crisi sono di breve durata (da pochi secondi fino a 1-2 minuti), possono insorgere senza preavviso e, talvolta, possono verificarsi in rapida successione. La nevralgia del trigemino è spesso descritta come una scossa elettrica o una staffilata . Negli intervalli tra un attacco e l'altro, può persistere un dolore sordo di fondo .

Si tratta di un disordine neuropatico si manifesta con crisi di dolore lancinante, localizzato in corrispondenza della regione innervata dalla terminazione nervosa:

La nevralgia del trigemino è rara in soggetti di età inferiore ai 40 anni ed occorre più frequentemente nei soggetti di sesso femminile.

Altre cause che possono influenzare il nervo trigemino sono i danni alla guaina mielinica , determinati da:

La nevralgia del trigemino può dipendere da altre condizioni patologiche , come malattie del sistema nervoso centrale , lesioni cerebrali, traumi, infezioni o altre anomalie. Meno comunemente, la nevralgia può essere causata da un tumore che comprime il nervo trigemino .

Se si dispone di nevralgia del trigemino, la stimolazione anche lieve di aree specifiche del volto ( trigger points ) può innescare un attacco doloroso. Le crisi possono essere innescate da vibrazioni o contatti con la guancia (come ad esempio, durante la rasatura o l'applicazione del trucco), lavarsi i denti , mangiare o parlare .

Le cause esatte della nevralgia del trigemino non sono sempre note, ma, nella maggior parte dei casi, si riscontra una compressione del trigemino o una malattia di base ( nevralgia del trigemino di tipo secondario ). La nevralgia del trigemino può essere anche un effetto del normale processo di invecchiamento .

La nevralgia del trigemino può essere suddivisa in diverse categorie a seconda del tipo di dolore:

Anche una bevanda molto calda o fredda può scatenare il dolore: usare una cannuccia per bere bevande calde o fredde può aiutare a prevenire il contatto del liquido con le zone dolorose della bocca.

Altre attività, come radersi la barba, truccarsi o lavarsi i denti, possono scatenare la nevralgia trigeminale. Ad esempio, il dolore può essere provocato dall'esposizione al vento. Se questo è il caso, il paziente può evitare di sedersi vicino a finestre aperte o a fonti di aria condizionata e indossare una sciarpa avvolta intorno al viso in giornate particolarmente ventose.

Si può essere in grado di alleviare la nevralgia del trigemino evitando questi trigger , per quanto possibile. Pertanto, alcuni pazienti cercano di evitare di parlare, mangiare, baciare o bere .

Alcuni pazienti sono sensibili in alcune regioni del viso, chiamate zone trigger , che, se stimolate, possono innescare una crisi dolorosa. Queste aree sono solitamente localizzate in prossimità di naso, labbra, occhi , orecchi o cavità orale.

Una crisi può durare da pochi secondi a due minuti, ma può ripetersi in rapida successione per tutta la giornata. Alcune persone sperimentano un dolore sordo e costante anche nei periodi refrattari , tra i diversi episodi di nevralgia trigeminale. Tuttavia, i sintomi possono scomparire completamente e non ripetersi per mesi o anni.

La nevralgia del trigemino può presentarsi con una sensazione di formicolio o intorpidimento in faccia che si trasforma in un dolore urente, estremo o simile ad una scossa elettrica .

Il sintomo principale della nevralgia trigeminale è un grave dolore lancinante che si accende all' improvviso .

Diagnosi

Quali sono gli esami per la diagnosi di nevralgia del trigemino?

La diagnosi della nevralgia del trigemino è generalmente basata su

Storia clinica del paziente e descrizione dei sintomi : il primo approccio diagnostico si basa sulla raccolta delle informazioni relative ai sintomi, riferite dal paziente e, in particolare, sulla descrizione delle caratteristiche e della posizione del dolore .

: il primo approccio diagnostico si basa sulla raccolta delle informazioni relative ai sintomi, riferite dal paziente e, in particolare, sulla descrizione delle della . Esame obiettivo : consente di valutare in quali aree si manifesta la crisi dolorosa: testa, bocca, denti, articolazione temporo-mandibolare ecc.

: consente di valutare in quali aree si manifesta la crisi dolorosa: testa, bocca, denti, articolazione temporo-mandibolare ecc. Esame neurologico: consente di definire esattamente quali diramazioni del nervo trigemino sono coinvolte dalla nevralgia.

Prima di confermare la diagnosi di nevralgia del trigemino, ulteriori indagini consentono di escludere altre patologie che possono causare dolore facciale. Inoltre, queste analisi sono importanti per distinguere la nevralgia del trigemino classica dalla forma secondaria, causata da un'altra condizione. Se questo secondo caso è confermato dal punto di vista diagnostico, allora il trattamento deve concentrarsi sulla malattia di base.

Altri disturbi, come la nevralgia post-erpetica e la cefalea a grappolo, possono causare simili dolori al volto. Anche le lesioni al nervo trigemino (conseguenze di un intervento dentistico, ictus o trauma facciale) possono produrre disturbo neuropatico, che è caratterizzato da un dolore sordo, urente e persistente. A causa dei sintomi che si sovrappongono e per la varietà di condizioni che possono provocare dolore facciale, formulare la diagnosi è spesso difficile, ma trovare l'esatta causa della nevralgia è fondamentale, per definire il corretto approccio terapeutico.

Altre condizioni che devono essere escluse sono:

Sclerosi multipla;

Infezione o rottura di un dente;

Emicrania;

Dolore nella mascella inferiore;

Arterite temporale;

Lesione traumatica di un nervo cranico (nevralgia post-traumatica);

Dolore facciale senza causa nota (idiopatico).

La maggior parte dei pazienti sono sottoposti ad una risonanza magnetica (MRI) per escludere un tumore o la sclerosi multipla come cause del dolore. Questa scansione può mostrare chiaramente se il trigemino è compresso da un vaso sanguigno, cisti o formazioni neoplastiche.

Anche un'angiografia eseguita tramite risonanza magnetica (MRA, Magnetic Resonance Angiography) può contribuire a definire più chiaramente l'eziologia della nevralgia trigeminale: compressione del nervo, aneurisma e qualsiasi altra anomalia o malformazione lungo il decorso della terminazione nervosa.